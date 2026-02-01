Почему весь мир вдруг так заинтересовался Полом Мескалем?

Еще пару лет назад имя Пола Мескала знали в основном фанаты сериалов и театра. Сегодня он один из самых обсуждаемых актеров своего поколения. Ему почти тридцать, он ирландец, и в нем есть то редкое сочетание, которое сейчас особенно цепляет: спокойная уверенность, эмоциональная открытость и полное отсутствие глянцевой показухи. Его экранные герои не играют в мачо и не прячутся за масками. Они живые, уязвимые и поэтому очень настоящие.

Киноиндустрия это быстро считала. Ридли Скотт доверил ему ключевую роль в продолжении «Гладиатора», где Мескал работает рядом с Педро Паскалем и Дензелом Вашингтоном. Хлоя Чжао позвала его сыграть Шекспира в «Хамнет» — проекте тонком и эмоционально сложном. Эти решения выглядят как четкий сигнал: перед нами актер, с которым режиссеры готовы идти вглубь, а не просто собирать кассу.

Интересно, что путь Мескала в кино вообще не выглядел заранее спланированным. Он вырос в обычной семье, всерьез занимался гэльским футболом и видел себя скорее на спортивном поле, чем на съемочной площадке. Травма перечеркнула эти планы и привела его в дублинский Trinity College, где он занялся литературой и актерским мастерством. Этот поворот до сих пор чувствуется в его карьере: он будто оказался в профессии не ради статуса, а из чистого интереса. Возможно, поэтому публика так легко ему верит. В Дублине даже устраивали конкурс двойников Мескала — уровень народной любви вполне показательный.

До большого кино он успел вырасти в театре и до сих пор считает сцену своей базой. Лондон, Almeida Theatre, роль Стэнли Ковальски и премия Лоренса Оливье — серьезная заявка. Массовая слава пришла после «Нормальных людей», где его герой показал совсем другой тип мужской привлекательности: тихий, ранимый, неочевидный. Потом было «Солнце моё», фильм, который разбирает зрителя на части. Там Мескал играет отца, и делает это через паузы, взгляды и внутреннее напряжение. Номинация на «Оскар» выглядела логичным продолжением.

Он принципиально не застревает в одном образе. Сегодня романтичный сосед, завтра солдат, потом участник музыкального проекта или человек, готовящийся к полету в космос. Ради ролей он учится танцу, боксу, вокалу. Музыка вообще занимает в его жизни отдельное место: он поет, играет на пианино и вырос в творческой среде, где искусство было нормой.

Впереди у Мескала проекты, которые уже сейчас обсуждают на опережение. Фильм, показанный в Каннах, где он играет певца, столкнувшегося с войной. Биографии Beatles, где ему досталась роль Пола Маккартни. И даже масштабная работа Ричарда Линклейтера с горизонтом до 2040 года.