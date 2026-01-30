Ник Фрост рассказал, как «проявил в голове» персонаж из сериала «Гарри Поттер»

Британский актёр Ник Фрост рассказал о подготовке к роли Рубеуса Хагрида в сериале «Гарри Поттер». Звезда ремейка «Как приручить дракона» не раз смотрел всю сагу о Мальчике со шрамом от Warner Bros., однако в этот раз актёр пошёл на новые шаги.

Фрост признался, что на прошлое Рождество пересмотрел все восемь фильмов с Дэниелом Рэдклиффом, постоянно выписывая слово «Хагрид» на бумажке. В результате актёр написал имя своего персонажа более 7000 раз.

Я посмотрел все фильмы по «Гарри Поттеру». Каждый год на Рождество мы смотрим их всей семьёй. Мы начинаем 20 декабря и заканчиваем через полторы недели. До того как меня назначили на роль Хагрида, коллега предложил попробовать проявить его в своей голове. Так что на прошлое Рождество я посмотрел все фильмы подряд, при этом выписывая слово «Хагрид» около семи тысяч раз.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а сама Джоан Роулинг выступит консультантом и продюсером шоу. Съёмки проекта идут прямо сейчас в Великобритании.