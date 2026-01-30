Звезда «Назад в будущее» Майкл Дж. Фокс вернется ненадолго в кино

Издание Los Angeles Times взяло интервью у звезды трилогии «Назад в будущее» Майкла Дж. Фокса. Он рассказал о возвращении к актёрской деятельности в третьем сезоне сериала «Терапия».

© Соцсети

По словам артиста, ему очень понравился сценарий шоу. При этом Фокс отметил, что не собирается полностью возвращаться к актёрской карьере — он просто захотел принять небольшое участие в проекте, который ему понравился.

Глубина характеров, качество взаимоотношений между персонажами, язык — это просто прекрасный сериал. И я подумал, что нужно просто сняться ради самого сериала. У меня нет никаких скрытых мотивов. Мне не нужно возвращаться к актёрской деятельности или чему-то подобному. Это просто способ повеселиться. А ещё есть Харрисон Форд, это просто невероятно.

Майкл Дж. Фокс заявил о том, что ему диагностировали болезнь Паркинсона в 1998 году. С тех пор артист всё меньше появлялся на экранах, играя исключительно небольшие роли. В 2020 году он написал в своей биографической книги о завершении актёрской карьеры — заболевание слишком сильно мешало ему заучивать реплики и находиться на съёмочной площадке.

Сериал «Терапия» рассказывает о терапевте Джимии, который после личной трагедии начинает говорить пациентам то, что на самом деле о них думает. Помогает ему в этом наставник Пол Роудс, которого играет Харрисон Форд. Примечательно, что персонаж Форда также страдает от болезни Паркинсона и в третьем сезоне знакомится с Майклом Дж. Фоксом.