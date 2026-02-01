Как сложилась карьера Веры Глаголевой в кино

Детство и юность Веры Глаголевой

Будущая народная артистка РФ Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в учительской семье и первые пять лет прожила в доме Наркомата путей сообщения на улице Алексея Толстого — нынешней Спиридоновке. Квартиру здесь когда-то получил дед Глаголевой по материнской линии, конструктор Наум Белоцерковский, расстрелянный в годы сталинских репрессий. В 1962-м семья переехала в Измайлово, вскоре родители Веры Глаголевой получили работу в ГДР — и на пять лет вместе с дочерью уехали в город Карл-Маркс-Штадт, нынешний Хемниц.

По возвращении Вера Глаголева стала мастером спорта по стрельбе из лука: позже она признавалась, что благодаря хорошему тренеру это далось ей легко. Впрочем, в большом спорте себя не видела: по мнению самой Глаголевой, она могла бы преуспеть скорее в тренерской работе.

Но судьба повернулась иначе. В 1974 году, едва окончив школу, она оказалась на «Мосфильме». Там ее заметили: по одной версии, оператор будущего фильма Родиона Нахапетова «На край света», по другой — сам режиссер и будущий муж актрисы. Ей предложили подыграть актеру на пробах, и она вела себя очень естественно. Нахапетов, уже утвердивший на роль Симы другую артистку, настоял, чтобы взяли именно Глаголеву. Вскоре — в 19 лет — она стала женой постановщика, снявшего ее еще в нескольких своих фильмах.

Где снималась Вера Глаголева

Многие считали, что карьера Веры Глаголевой в кино сложилась лишь благодаря знаменитому мужу, приглашавшему ее на главные роли в свои картины. Сама актриса не отрицала, что супруг помог ей «заявить о себе». Но считала, что свою творческую судьбу сделала сама. И действительно, уже второй ролью Веры Глаголевой стала Варя в картине Анатолия Эфроса «В четверг и больше никогда» 1977 года. Именно после этого режиссер позвал непрофессиональную актрису в Театр на Малой Бронной, но юная Вера Глаголева под влиянием мужа отказалась.

Сам Родион Нахапетов снимал жену в картинах «Враги» (1977 год), «Не стреляйте в белых лебедей» (1980-й), «Зонтик для новобрачных» (1986-й). Среди фильмов других режиссеров, в которых Вера Глаголева появлялась в советское время, — «Звездопад» Игоря Таланкина , «Искренне ваш» Аллы Суриковой, «Торпедоносцы» Семена Арановича (главную роль здесь сыграл Родион Нахапетов), «Без солнца» по пьесе Максима Горького «На дне». И, наверное, одна из самых известных лент — «Выйти замуж за капитана» 1986 года, в которой партнером Веры Глаголевой по съемочной площадке стал Виктор Проскурин. За роль легкомысленной фотокорреспондентки Елены, воспылавшей чувством к капитану пограничных войск Александру Блинову, журнал «Советский экран» признал Веру Глаголеву лучшей актрисой.

В 90-е Вера Глаголева тоже была вполне востребована — и муж, теперь уже бывший, уж точно был ни при чем. В ее фильмографии — роли в фильмах «Бедная Саша» и «Женщин обижать не рекомендуется». К тому же она освоила новую профессию — режиссерскую.

Что случилось с Верой Глаголевой после отъезда Нахапетова

В конце 80-х муж актрисы Родион Нахапетов уехал в США, оставив жену и двух дочерей. Лишь много позже, в 2019-м, он попытался объяснить этот поступок: «Мне казалось, что лиричный кинематограф уходит куда-то в сторону, а я ведь лирик по своей натуре. Поэтому появился шанс поехать в Штаты», — цитировало его издание «СтарХит». А в 2016-м он рассказывал «7 дней», что не планировал оставаться в Америке, но появилась Наташа — продюсер Наталья Шляпникофф, — которая предложила Нахапетову стать его менеджером. И он занялся написанием заявок на голливудские проекты.

В то время Вера Глаголева собиралась снять свой первый фильм — «Сломанный свет». Многие сочли, что для нее это было способом выйти из депрессии, но актриса это отрицала. «Я сначала стала снимать картину, а потом уже поняла ситуацию. В момент его отъезда я как раз занималась подбором актеров, поиском денег. На это уходило много времени и сил. Так что переживать было просто некогда. Хотя мне было трудно», — говорила актриса в одном из интервью. Впрочем, обсуждать Нахапетова Глаголевой не хотелось: актриса лишь сказала, что ей непонятно, как мужчина может оставить не жену — детей. Их у Веры Глаголевой от первого мужа двое — дочери Анна (она стала балериной Большого театра) и Мария (вышла замуж и уехала в США, где освоила специальность компьютерного графика, а после развода вернулась в Россию).

Спустя 15 лет, в 2005-м, вышла вторая картина Веры Глаголевой — «Заказ». Потом — «Чертово колесо». А в 2009-м состоялась премьера очень важной для режиссера работы: ленты «Одна война» о судьбе женщин, сосланных на небольшой остров в Ладожском озере с оккупированных во время Великой Отечественной территорий — за то, что родили детей от нацистов. «Мне были интересны судьбы этих женщин. Их эмоции. Мы в этом фильме задаем вопрос, что же с ними будет. Конечно, как мы знаем из истории, их ждут лагеря, это понятно. Самым большим страданием для этих женщин становится мысль о том, что их могут разлучить с детьми», — объясняла она.

Фильм собрал множество фестивальных наград, включая приз «Серебряная ладья» на фестивале «Окно в Европу» и гран-при на фестивалях в Болгарии и Франции.

В 2014-м вышла картина Веры Глаголевой «Две женщины» по роману Тургенева «Месяц в деревне» — одну из главных ролей сыграл Рэйф Файнс. Последним ее фильмом стала картина «Не чужие» — она увидела свет уже после кончины режиссера в 2018 году.

Кто был вторым мужем Веры Глаголевой

В 1991 году актриса познакомилась с предпринимателем Кириллом Шубским — он стал вторым мужем Веры Глаголевой и отцом ее младшей дочери Анастасии (она родилась в 1993-м). Анастасия окончила продюсерский факультет ВГИКа. В 2016-м она вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина. Свадьбу сыграли в 2017-м, незадолго до смерти Веры Глаголевой: об этом событии писали, что актриса беззаботно, казалось бы, танцевала на празднике, уже зная, что жить ей осталось недолго.

Болезнь и смерть Веры Глаголевой

Диагноз «рак желудка» ей поставили в 2007 году. Десять лет она тайно боролась с болезнью: говорить о ней отказывалась даже с близкими. По интервью Веры Глаголевой 2015–16 годов не догадаешься, что она тяжело больна: столько планов, энергии, жизненных сил у нее было.

«Ее волновало и интересовало абсолютно все! И более того, мне кажется, что все переживания, огорчения и даже беды переживала внутри себя. Возможно, поэтому она и ушла так рано. А мы ничего и не подозревали! Ее смерть — это как взрыв! Абсолютный шок», — говорила актриса Инна Чурикова на церемонии прощания в Доме кино.

Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года в клинике при университете Фрайбурга в Германии. Ей был 61 год.