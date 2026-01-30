Умерла звезда фильмов «Один дома»

Умерла актриса Кэтрин О'Хара, ей был 71 год. О смерти звезды фильмов "Один дома", в которых О'Хара играла маму Кевина, сообщил Variety менеджер актрисы. Причина смерти устанавливается.

О'Хара родилась в Канаде 4 марта 1954 года. Начала сниматься и озвучивать мультфильмы в 1970-х гг. В начале 1980-х годов у нее появились первые заметные роли в канадских фильмах "Двойной негатив" и "Ничего личного", после которых на актрису обратили внимание в Голливуде.

Первый серьезный успех — фильм Бертона "Битлджус" (1988 г.), где она исполнила роль Делии Дитц. Но всемирную известность актриса получила за роль в фильме Криса Коламбуса "Один дома" (1990 г.) и его продолжении "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992 г.).

Кроме того, актрису можно увидеть в фильмах "Легенды дикого запада" с Патриком Суэйзи, "Страна чудаков", "Пережить Рождество" с Беном Аффлеком, сериалах "Шиттс Крик", "Что живет внутри" и других.

О'Хара работала на озвучке таких проектов, как "Цыпленок Цыпа", "Лесная братва", "Монстр в Париже", "Франкенвини", "Семейка Аддамс", "Пончары. Глобальное закругление" и "Дикий робот".

В 2024 году О'Хара вернулась к роли Делии Дитц в фильме "Битлджус Битлджус".

Известно, что О'Хара обладала редкой генетической особенностью, при которой внутренние органы расположены зеркально: сердце актрисы было справа.