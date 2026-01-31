«В мире стало меньше света». Педро Паскаль почтил память Кэтрин О’Хары

30 января стало известно о смерти Кэтрин О’Хары — знаменитой американской актрисы, чья карьера началась ещё в конце XX века. Ей был 71 год.

© Чемпионат.com

Трагедию уже прокомментировал Педро Паскаль, который работал с женщиной на съёмках второго сезона сериала «Одни из нас». Он поблагодарил судьбу за то, что ему удалось познакомиться с актрисой лично, и заявил, что в мире без неё определённо стало меньше света.

О, было гениально находиться рядом с тобой. Вечно благодарен за эту возможность. В моём мире стало меньше света, в этом счастливом мире, который тебя знал, о тебе будут помнить всегда. Всегда. Единственная и неповторимая — Кэтрин О'Хара.

Зрителям Кэтрин заполнилась больше всего по таким фильмам, как «Один дома», «Битлджус», и ленте «Пенелопа». Она также сыграла в популярных сериалах «Одни из нас» и «Шиттс Крик», а последним проектом актрисы стал комедийный сериал «Киностудия».