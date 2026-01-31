Маколей Калкин почтил память экранной мамы из «Один дома»

Американский актер Маколей Калкин, исполнивший роль Кевина в серии фильмов «Один дома», почтил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) память своей экранной мамы — актрисы Кэтрин О'Хары.

«Мама. Я думал, у нас еще есть время.<...>. Мне хотелось сидеть рядом с тобой. Я тебя слышал, но мне было еще так много чего сказать. Я люблю тебя. Еще увидимся», — написал Калкин.

О'Хары не стало 30 января. Ей был 71 год. Причина смерти пока неизвестна. У кинозвезды остались муж Боб Уэлч, с которым она прожила 33 года, и двое сыновей: Мэтью и Люк.

За более чем полвека в профессии О'Хара получила несколько премий «Эмми», снялась в десятках фильмов и сериалов, озвучила множество персонажей анимационных лент («Ночь перед Рождеством», «Цыпленок Цыпа», «Лесная братва», «Дом-монстр», «Братец медвежонок») и стала одной из самых узнаваемых и характерных актрис своего поколения. Однако для большинства российских зрителей О'Хара навсегда осталась той самой мамой, забывшей сына Кевина дома перед Рождеством.