Финансист, солдат и танцовщица: десять фильмов с Деми Мур

Будущая актриса росла в неблагополучной семье и преодолела немало испытаний, прежде чем стать голливудской звездой. Деми Мур – яркий пример целеустремлённости и амбициозности.

Биография Деми Мур

Деметрия Джин Хармон родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлла в штате Нью-Мексико. С семьёй девочке не повезло: отец бросил жену ещё до рождения Деми и угодил в тюрьму. Мать будущей знаменитости тоже не отличалась прилежным поведением: она быстро вышла замуж во второй раз. Мур вспоминает, что отчим злоупотреблял алкоголем и частенько устраивал дебоши.

По воспоминаниям Деми, семья часто переезжала из одного города в другой. В общем счёте она сменила порядка 40 городов и постоянно была на контроле полиции: мать нередко привлекали к ответственности за пьяное вождение и бытовые скандалы.

Вскоре в семье родился сводный брат Деми – Морган. Но после этого жизнь девушки только ухудшилась: будущая актриса часто сбегала из дома, а в 16 лет и вовсе бросила учёбу в школе и стала работать в модельном агентстве. В модельном бизнесе Деми познакомилась с актрисой Настасьей Кински, которая и посоветовала ей попробовать свои силы в актёрстве.

Поначалу актриса исполняла второстепенные роли в фильмах, среди которых «Во всем виноват Рио» и «По поводу того, что случилось вчера ночью…». Деми Мур могла бы ещё очень долго мелькать на задворках шоу-бизнеса, если бы не режиссёр Джоэл Шумахер. Именно он в 1985 году предложил актрисе исполнить главную роль в фильме «Огни святого Эльма».

В 1990 году будущая звезда сыграла одну из своих ярчайших ролей в драме «Привидение», где её партнёром стал Патрик Суэйзи. Фильм имел оглушительный успех и мигом превратил малоизвестную актрису в голливудскую знаменитость. Неудивительно, что на Деми обрушился шквал предложений от режиссёров. Так, следующими звёздными фильмами с её участием стали картины «Несколько хороших парней», «Непристойное предложение», «Алая буква».

В фильме «Стриптиз» Деми Мур сыграла стриптизёршу, но к роли актриса подошла крайне серьёзно. Мало того, что она сделала несколько пластических операций, так ещё занималась йогой и бегом. Кроме того, наняла восемь ассистентов, чтобы обучиться технике танца и привести тело в отличную форму. Старания Деми возымели успех: гонорар актриса потребовала внушительный: целых $ 12 млн, а её танец до сих пор считается одним из самых сексуальных в кино. В фильме «Солдат Джейн» актриса вновь доказала, что ради искусства готова на многое – и побрилась налысо.

В последующие годы в карьере актрисы был спад. Громко напомнила о себе Деми лишь в 2003 году, снявшись в фильме «Ангелы Чарли 2: Полный вперёд». А затем исполнила неоднозначную роль в фильме «Бобби». Спустя год на экраны вышли сразу два фильма с голливудской актрисой: «Без изъяна» и «Кто вы, мистер Брукс?». Через несколько лет Деми вновь появилась на киноэкранах, исполнив роль в фильме «Семейка Джонсов». Последняя работа актрисы – фильм «Субстанция», которая принесла Деми номинацию на престижную премию «Оскар».

Спорт и питание

В самом начале карьеры Деми Мур испытывала дискомфорт из-за своей внешности. Если пластическими операциями она смогла избавиться от некоторых дефектов, то расстройство пищевого типа преследовало её долго. Актриса поначалу сидела на жёстких диетах, ограничивала себя в питании, потом срывалась и вновь набирала килограммы.

Лишь здоровое питание и отказ от вредных привычек поспособствовали тому, что Деми взяла себя в руки и смогла избавиться от проблемы. Своим внешним видом Мур обязана сбалансированному рациону, чёткому режиму дня и физическим нагрузкам.

Актриса не скрывает, что уже многие годы придерживается сыроедческой веганской диеты – она употребляет много овощей, фруктов и бобовых. Изредка актриса ест яйца. Кроме того, она полностью отказалась от алкоголя и мяса во всех его видах.

В спорте Деми предпочитает упражнения для наращивания мышечной массы. Ещё она любит плавание, сёрфинг, йогу и танцы.

Личная жизнь Деми Мур

В 18 лет Деми Мур вышла замуж за музыканта Фредди Мура, чью фамилию впоследствии и взяла. Брак продержался всего около трёх лет и распался. Начинающая актриса недолго горевала в одиночестве и сразу же закрутила непродолжительный роман с актёром Тимоти Хаттоном.

На съёмках фильма «Огни святого Эльма» Деми познакомилась с Эмилио Эстевесом. Отношения актёров развивались стремительно, они обручились и даже запланировали свадьбу. Но неожиданно некая женщина подала в суд на Эстевеса, требуя от него уплату алиментов. Подобного предательства Мур не смогла простить, и свадьбу отменили.

В 1987 году, уже будучи на пике популярности, Деми вышла замуж за Брюса Уиллиса. Их брак длиною в 11 лет казался безупречным. Но, несмотря на рождение троих дочерей, союз распался. Хоть бывшие супруги и перестали жить вместе, их тёплая дружба длится многие годы. В одно время Деми даже жила в одном доме с новой семьёй Брюса, чтобы помогать ему справляться с серьёзным заболеванием.

После развода с Уиллисом Мур три года встречалась с инструктором по боевым искусствам Оливером Уиткомбом. А спустя год после расставания с ним закрутила роман с актёром Эштоном Кутчером. Через два года после знакомства пара сыграла шумную свадьбу, где присутствовал и бывший муж – Брюс Уиллис. После шести лет брака Деми подала на развод.

10 фильмов с Деми Мур

«Огни святого Эльма», США, 1985 год

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Джоэл Шумахер

Главные актёры: Эмилио Эстевес, Роб Лоу, Эндрю Маккарти, Деми Мур

Возрастные ограничения: 16+

Для Деми Мур роль Джулианны стала пробивной в карьере. В тот момент она уже была восходящей звездой и не справилась со свалившейся на неё славой. Режиссёр Джоэл Шумахер был в бешенстве от поведения актрисы, которая могла опоздать на съёмки или появиться нетрезвой. Однажды Шумахер выгнал Мур с площадки, пригрозив вырезать кадры с ней из фильма. Деми пришлось обратиться за профессиональной помощью, пройти лечение, и спустя полмесяца актриса вернулась к работе.

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Роланд Жоффе

Главные актёры: Деми Мур, Гари Олдман, Роберт Дювалл

Возрастные ограничения: 18+

В основе ленты лежит одноимённый роман Натаниэля Готорна. Но концовка фильма полностью отличается от книжной: к этому крайне негативно отнеслись критики. Однако Деми Мур призналась, что её героиня Эстер Прин имеет полное право на счастливое будущее – поэтому таким и получился финал. На роль Эстер, кстати, пробовалась Мег Райан, но создатели отдали предпочтение Деми. Маленьких девочек в фильме сыграли дочери Мур – Скаут и Таллула.

«Смертельные мысли», США, 1991 год

Жанр: триллер, детектив

Режиссёр: Алан Рудольф

Главные актёры: Деми Мур, Гленн Хедли, Брюс Уиллис

Возрастные ограничения: 16+

Деми снималась вместе со своим супругом – Брюсом Уиллисом. Он воплотил образ мужа подруги главной героини. Его персонаж – безработный пьяница, который поколачивает жену. Однажды его находят с перерезанным горлом – под подозрение попадает Синтия (Мур), которая рассказывает в полицейском участке свою версию преступления.

Жанр: драма, боевик

Режиссёр: Ридли Скотт

Главные актёры: Деми Мур, Вигго Мортенсен, Энн Бэнкрофт, Джейсон Беге

Возрастные ограничения: 18+

Деми Мур выложилась на съёмках по полной – не только морально, но и физически. Тренировки актёров проходили в специальном лагере во Флориде и были очень суровыми и тяжёлыми.

К сожалению, старания Деми не были оценены. Она получила премию «Золотая малина» как худшая актриса. Говорят, что фильм «Солдат Джейн» в буквальном смысле разрушил карьеру Мур. Она перестала сниматься в кино и несколько лет приходила в себя после громкого фиаско.

Жанр: боевик, комедия

Режиссёр: МакДжи

Главные актёры: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор, Люси Лью, Криспин Гловер, Деми Мур

Возрастные ограничения: 12+

Фильм ознаменовал триумфальное возвращение в кино после провала «Солдата Джейн». Зарубежная пресса писала, что актриса потратила почти $ 1 млн на штат тренеров, диетологов, и пластические операции. Выглядела Деми в образе злодейки Мэдисон Ли сногсшибательно! Хотя и не хотела сниматься. На съёмки её уговорили дочери – ярые фанатки первой части «Ангелов».

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Эдриан Лайн

Главные актёры: Роберт Редфорд, Деми Мур, Вуди Харрельсон, Сеймур Кэссел

Возрастные ограничения: 18+

Вуди Харрельсон признавался, что ему было крайне тяжело и некомфортно в откровенных сценах с Деми Мур. Дело в том, что Вуди был очень дружен с Брюсом Уиллисом и всё время чувствовал, будто обманывает друга. Харрельсона номинировали на «Золотую малину». Впрочем, как и сам фильм. Даже несмотря на то что он стал классикой эротического жанра.

«Стриптиз», США, 1996 год

Жанр: драма, комедия, криминал

Режиссёр: Эндрю Бергман

Главные актёры: Деми Мур, Берт Рейнолдс, Арманд Ассанте

Возрастные ограничения: 18+

С этой картины началась череда творческих неудач Деми. И это несмотря на то что актриса очень готовилась к съёмкам – сидела на жёсткой диете, много тренировалась, несколько недель обучалась стриптиз-хореографии. Но даже прекрасное тело Деми не спасло фильм от провала. В 1997 году картина получила награду «Золотая малина» в шести номинациях, в том числе за худший фильм и актрису.

Кстати, дочку героини играет Румер Уиллис – дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса.

Жанр: комедия, драма, мелодрама

Режиссёр: Деррик Борте

Главные актёры: Дэвид Духовны, Деми Мур, Эмбер Хёрд

Возрастные ограничения: 18+

Джонсы с виду идеальная семья, просто американская мечта. Успешный муж, красавица-жена, дочь и сын, а дом – полная чаша. Однако все члены семейки – это нанятые маркетинговой компанией люди, которые рекламируют бренды и товары ничего не подозревающим соседям.

Жанр: триллер, драма

Режиссёр: Джей Си Чендор

Главные актёры: Кевин Спейси, Пол Беттани, Джереми Айронс, Закари Куинто, Деми Мур

Возрастные ограничения: 18+

В основе сюжета реальные события, произошедшие в период финансового кризиса 2008 года. Один из крупнейших банков Америки узнаёт о приближающемся крахе всей системы. У топ-менеджеров, финансистов и аналитиков есть 24 часа, чтобы что-то предпринять. Иначе они, а также миллионы вкладчиков в одночасье потеряют всё.

«Субстанция», Великобритания, Франция, 2024 год

Жанр: ужасы, драма

Режиссёр: Корали Фаржа

Главные актёры: Деми Мур, Маргарет Куолли, Деннис Куэйд, Эдвард Хэмилтон-Кларк

Возрастные ограничения: 18+

Фильм получил неоднозначные оценки и отзывы критиков. Но все единогласно решили, что эта актёрская работа Деми Мур стала лучшей в её карьере. За роль Элизабет Спаркл Деми номинировали на «Оскар». Актриса рассказывала, что, когда она читала сценарий к фильму, её преследовало двоякое впечатление: она была уверена, что ленту ожидает либо грандиозный успех, либо полный провал. Деми не скрывала неудобств и стойко их переносила: к примеру, один только грим занимал до девяти часов и держался очень короткое время.