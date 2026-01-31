Звезда сериала «Киностудия» Сет Роген почтил память Кэтрин О’Хары

Шоураннер сериала «Киностудия» Сет Роген почтил память актрисы Кэтрин О’Хары, которая умерла 30 января. Актёр и сценарист написал трогательный пост, в котором рассказал о работе со звездой «Один дома».

По словам Рогена, он считал Кэтрин самым смешным человеком, которого ему доводилось видеть на экране. Он таже отметил, что именно «Один дома» вдохновил его на создание фильмов. Для Рогена было честью работать с актрисой.

«Я даже не знаю, что сказать. Когда я впервые встретил О’Хару, я сказал ей, что считаю её самым смешным человеком, которого мне когда-либо доводилось видеть на экране. Именно "Один дома" вдохновил меня на создание фильмов. Работать с ней было настоящей честью. Она заставляла меня хотеть сделать наше шоу достаточно хорошим, чтобы оно было достойно её присутствия. Нам всем повезло, что мы жили в мире, где она была».

Кэтрин О’Хара работала с Сетом Рогеном над первым сезоном комедийного сериала «Киностудия». Шоу стало последним проектом в её жизни.