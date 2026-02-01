Максим Аверин рассказал о первом гонораре за съемки в «Глухаре»

Актер Максим Аверин в интервью Надежде Стрелец опроверг, что получил 200$ за первый гонорар за съемки в сериале «Глухарь».

Аверин заявил, что не помнит точную сумму. Артист не уточнил, гонорар был больше или меньше 200$. Актер признался, что в тот период ему было тяжело работать из-за большого количества проектов.

«Вот здесь театр «Сатирикон», здесь телевидение, а здесь ВДНХ, где были павильоны «Глухаря». Я так прожил три года. <…> ВДНХ – Останкино – Театр. Театр – ВДНХ – Останкино. Они так распределили время, что забыли выделить его на сон. Они забыли его учесть просто. И все мне говорили: «Войдите в наше положение». Кроме театра, потому что в театре ты не можешь условия ставить. Театр – это твое основное место работы по законодательству», — поделился артист.

Аверин подчеркнул, что никогда не отпрашивался у художественного руководителя театра «Сатирикон» Аркадия Райкина.

Аверин признался, что никто не ожидал успеха «Глухаря». В частности, он сам. Актер объяснил, что съемки первого сезона проходили в некомфортных условиях. Артист предположил, что проект получил любовь зрителя из-за сценария Ильи Куликова, который смог прописать реальность с живыми разговорами.