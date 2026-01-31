Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд назвал четыре любимых фильма

Издание Letterboxd взяло интервью у звезды трилогии «Властелин колец» Элайджи Вуда. Он рассказал о любимых фильмах, которые больше всего впечатлили его во время похода в кино.

Так, первое место в списке занял «Инопланетянин» режиссёра Стивена Спилберга. По словам Вуда, он смотрел его огромное количество раз, но пересмотрел в кинотеатре только 11 лет назад — актёр назвал сеанс очень эмоциональным. В рейтинг артиста также вошли «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика и «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча. Вуд также назвал «Индиану Джонса и последний крестовый поход» любимой частью серии о знаменитом археологе.

Любимые фильмы Элайджи Вуда