Анна Пересильд рассказала о своих срывах

Актриса Анна Пересильд, которая находится в отношениях с певцом Ваней Дмитриенко, рассказала, как решает конфликты в отношениях. Об этом она сообщила в интервью 5-tv.ru.

По словам 16-летней артистки, она привыкла решать все без драк и предпочитает договариваться.

«Бывает, когда уже пик, могу тогда что-то резко сказать. Я очень редко на кого-то срываюсь. Но если и срываюсь, то я всегда извиняюсь, потому что мне тяжело, что я человека как-то обидела», — сообщила Пересильд.

По словам Анны, она старается не повышать голос даже в напряженных ситуациях.

