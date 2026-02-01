Джош Гад сыграет в «Последнем фильме Геррона»

Джош Гад («Убийство в Восточном экспрессе», «Дело семейное») подписал контракт на главную роль в кинодраме «Последний фильм Геррона» (Gerron’s Last Film), режиссером которой выступит Саймон Кертис (второй и третий фильм «Аббатство Даунтон», «Невероятный мир глазами Энцо»). Как сообщает Deadline, сценарий написали Эхуд Лавски («Пороховой коктейль») и Алон Гар Эри («Моссад»).

Сюжет фильма основан на реальной истории Курта Геррона - одного из самых известных еврейских актеров и режиссеров донацистской Германии и исполнителя оригинальной песни «Мэкки-Нож» из «Трёхгрошовой оперы» Бертольда Брехта. В отличие от своих друзей Фрица Ланга и Марлен Дитрих (с которой они снимались в фильме «Голубой ангел») Геррон отказался покинуть Германию и в итоге был отправлен в гетто Терезиенштадт (Терезин) вместе со многими другими культурными деятелями своего времени. Когда Геррон прибыл, комендант Карл Рам (заявив, что он большой поклонник его творчества) приказал Геррону снять пропагандистский фильм о лагере, чтобы показать миру «роскошные» условия проживания в нем евреев. Не имея выбора, Геррон приступает к работе над своим последним фильмом «Терезиенштадт», пытаясь подарить себе и другим узникам гетто мимолетные проблески человечности. Впоследствии Курт был отправлен в Освенцим за отказ сотрудничать с властями гитлеровской Германии и убит в газовой камере 28 октября 1944 года.