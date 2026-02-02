Актриса Стежко объяснила, на что позволяет рассчитывать красивая внешность

Актриса Анастасия Стежко в беседе с Teleprogramma.org высказалась о том, является ли красивая внешность крестом или преимуществом в актерской профессии.

По мнению артистки, внешность является отражением внутреннего состояния, и она очень редко видит несовпадение в этом смысле. Стежко усомнилась в том, что привлекательность является крестом в профессии актера.

Собеседница издания утверждает, что привлекательная внешность дает возможность рассчитывать на определенный спектр ролей, но лишь возможность, а остальное зависит от мастерства, трудолюбия, профессиональной способности к перевоплощению актрисы.

Кроме того, Стежко указала, что многое зависит и от внутреннего развития – как меняется понимание жизни с возрастом, становится ли человек глубже и интереснее. По словам актрисы, если все происходит именно так, спектр ролей будет только расширяться.