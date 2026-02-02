Фанаты «Гарри Поттера» возненавидели актера Джона Литгоу

В интервью актёр Джон Литгоу рассказал, что столкнулся с травлей фанатов «Гарри Поттера» в Сети. С открытым хейтом столкнулся не только Паапа Эссьеду, играющий Северуса, но и Литгоу — ему в шоу по франшизе досталась роль Дамблдора.

По словам Джона, люди просили замены актёра на роль Альбуса, но Литгоу всё же решил сыграть персонажа.

Это было трудное решение. Меня расстраивало и вызывало дискомфорт то, что люди настаивали, чтобы я отказался от этой работы. Я решил этого не делать.

Литгоу пошутил, что на конец выхода всех сезонов «Гарри Поттера» ему будет 88 лет. В его контракте «прописано, что он обязан дожить до финала сериала».