Петренко предложил снимать больше фильмов о жизни простого человека

Российскому кинематографу необходимо уделять больше внимания историям о жизни простого человека, его внутреннему пути, переживаниям и нравственному выбору. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал актер Игорь Петренко.

«Мы привыкли сразу идти к результату, к внешним формам, и в этом процессе теряется атмосфера, которая была характерена для сильных картин советского кино», — отметил актер.

По его словам, в последние годы кино во многом ориентируется на внешний результат и зрелищность, из-за чего утрачиваются глубина и подробность рассказа о человеке.

Петренко подчеркнул, что именно внимательное и детальное изображение судьбы героя позволяет зрителю глубже сопереживать происходящему на экране.

«Когда показан путь человека — его сомнения, ошибки, внутренние перипетии, — это по-настоящему проникает», — сказал он.

Актер также добавил, что в российской культуре существует собственный ценностный и смысловой потенциал, который не требует заимствования западных шаблонов. По его мнению, возвращение к таким темам может способствовать развитию отечественного кино и более содержательному диалогу со зрителем.