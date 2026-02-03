Актер Мотен рассказал о чувстве неловкости на съемках сериала Fallout

Актёр Аарон Мотен, сыгравший Максимуса в сериале Fallout, рассказал, как он подошёл к теме внутренней пустоты, которую испытывает его персонаж в продолжении.

По словам Мотена, хороший пример тут во время съёмок в реальной жизни: каждый день они с Эллой видели друг друга и находились вместе, но после этого они так или иначе расходятся и идут по своим делам.

Честно говоря, как актёр я иногда чувствовал себя неловко из-за отсутствия подруги. Каждый день приходил на работу с Эллой, но потом мы разъехались по разным съёмочным площадкам.

Второй сезон сериала «Фоллаут» стартовал 17 декабря. Продолжение привело главных героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.