Стоянов ответил на слухи о тяжелом характере Догилевой

Актер Юрий Стоянов рассказал о своем опыте работы на съемочной площадке с Татьяной Догилевой. Об этом он высказался в интервью «Вечерней Москве».

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» высказался о характере своей коллеги, который многие считают сложным.

«Таня чудесная. Она всем нам давала советы, очень дельные. Догилева — одна из умнейших женщин, которых я встречал в своей жизни. Мне с ней очень легко. Может, потому, что у нас одна группа крови», — сказал Стоянов.

Также звезда «Городка» рассказал, что до съемок в сериале не виделся с Татьяной много лет.

«Она моя однокурсница, мы с ней учились в ГИТИСе в прекрасное время. Не виделись 50 лет, и вот на этой картине встретились», — добавил он.

Ранее российский актер Юрий Стоянов признался в чувствах Москве, назвав ее «своей любимой женщиной». По его словам, столица дает ему много ресурсов и эмоций.