Российская актриса опровергла новости о своей смерти

Российская актриса Екатерина Климова призналась, что сообщения о ее смерти едва не довели ее до слез. Комментарий артистки приводит ТВ Mail.

«Я вчера увидела в интернете новость о том, что я умерла. Я чуть не всплакнула», — пожаловалась Климова.

Актриса также заявила, что не хочет делиться проблемами с публикой, поскольку считает это неприличным.

«У каждого человека, смотрящего телевизор, тоже много проблем. Зачем его нагружать еще своими?» — пояснила она.

Ранее стало известно, что судебные приставы в принудительном порядке взыскивают с бывшего мужа Климовой, актера Игоря Петренко более 1,3 миллиона рублей. В его отношении открыты четыре исполнительных производства, одно из которых касается неуплаты алиментов.