Бондарчук рассказал о работе над ролью Карабаса-Барабаса в новом «Буратино»

Актер и режиссер Федор Бондарчук в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» рассказал, что в новой экранизации «Буратино» показал Карабаса-Барабаса как несостоявшегося артиста с глубокими душевными травмами.

© Федор Бондарчук в роли Карабаса-Барабаса

Федор Бондарчук рассказал о работе над образом Карабаса-Барабаса в новой экранизации сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

По словам актера и режиссера, его герой – это несостоявшийся артист с серьезными внутренними переживаниями. Бондарчук отметил, что при создании роли учитывал черты режиссера Всеволода Мейерхольда как возможного прототипа персонажа, сообщает «Газета.Ru».

В интервью для шоу «Дайте сказать!» Бондарчук подчеркнул, что сцену, в которой Карабас-Барабаса закидывают помидорами, он сыграл для взрослых с «травмами».

«И если зрителю становится его немного жалко – значит, у меня все получилось», – отметил он.

Кроме того, Бондарчук в выпуске программы объяснил, что успех российских фильмов в новогодние праздники обусловлен продуманной стратегией кинематографистов. По его словам, одновременный выпуск трех сказочных фильмов был осознанным шагом прокатчиков.

Выпуск шоу с участием Федора Бондарчука уже стал доступен на Rutube и «ВКонтакте».

Российский фильм «Буратино» за первую неделю проката стал лидером кинопроката, собрав более 1,5 млрд рублей и почти 3 млн зрителей.