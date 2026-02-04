Немецкие актеры озвучки не продлили контракты с Netflix из-за ИИ

Немецкие актеры озвучивания объявили бойкот Netflix из-за пункта в новых контрактах, позволяющего стриминговому сервису использовать их голосовые записи для обучения систем искусственного интеллекта. Большинство исполнителей отказались подписывать соглашения, опасаясь, что их голоса будут применяться без должной компенсации и контроля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Ассоциации актеров озвучки Германии (VDS).

По данным VDS, спор касается положения, разрешающего использовать аудиозаписи для обучения ИИ без уточнения условий оплаты.

В ответ Netflix направил представителям индустрии письмо, заявив, что артисты неправильно поняли намерения компании, и пригласил их обсудить спорные пункты. Однако в конце документа стриминг намекнул, что если бойкот продолжится, некоторые проекты в Германии будут выходить с субтитрами вместо дубляжа.

Юристы ассоциации уже проверяют спорный пункт на соответствие законодательству о защите данных, авторском праве и новому Закону ЕС об искусственном интеллекте.

Ранее Netflix заключил соглашение с немецким профсоюзом актеров BFFS, требующее письменного согласия на использование ИИ-копий голосов. Однако вопрос вознаграждения профсоюз пока оставил открытым, сославшись на отсутствие справочных ставок в отрасли.

Напомним, Netflix по итогам 2025 года существенно нарастил доходы от рекламы — они составили $1,5 млрд, что вдвое превышает показатель предыдущего года.