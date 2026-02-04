Звезда фильма «До встречи с тобой» рассказал о комплексах во внешности

Английский актер Сэм Клафлин откровенно рассказал о комплексах во внешности. Его слова опубликованы в подкасте телеведущей Ферн Коттон «Счастливое место», доступном на платформе Apple Podcasts.

39-летний артист признался, что страдает дисморфофобией (психическое расстройство, характеризующееся навязчивым недовольством несуществующими или незначительными дефектами внешности — прим. «Ленты.ру»). При этом звезда фильма «До встречи с тобой» поделился тем, как упомянутый недуг повлиял на некоторые из сыгранных им ролей.

«Многие роли, которые я играл в начале своей карьеры — например, сцена без верхней одежды в одном из моих первых фильмов, — но этого не было в сценарии, и мне сообщили за неделю до съемок, что с меня снимут верхнюю одежду. Я подумал: "Черт, я же не тренировался, что же мне делать?" Это было мое первое знакомство с миром», — Сэм Клафлин, английский актер.

По словам знаменитости, дисморфофобия могла возникнуть в его подростковом возрасте, потому что он поздно вступил в период полового созревания и не чувствовал себя красивым. Кроме того, он считал себя слишком низким или недостаточно сильным.

Среди прочего, Клафлин добавил, что на кинопоказах ему некомфортно видеть свое лицо на большом экране.

«Я невероятно не уверен в себе. Я только что сходил на показ фильма, в котором снимался, и все сразу после этого спросили: "Как вам?" А я ответил: "Мне ужасно не понравилось". Мне не нравится мое лицо», — припомнил актер.

В заключение звезда подчеркнул, что ему трудно совмещать эту проблему с работой в киноиндустрии, особенно сейчас, когда каждый может высказать свое мнение в соцсетях.

