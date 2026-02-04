Джейкоб Элорди рассказал о съемках во «Франкенштейне» дель Торо

Звезда фильма «Франкенштейн» Джейкоб Элорди рассказал, что в детстве мать пыталась отговорить его от сотрудничества с режиссёром Гильермо дель Торо. Актёр признался, что, если бы послушал её в детстве, его номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана могла бы не состояться.

Элорди вспомнил, как в 10-летнем возрасте нашёл в видеопрокате фильм «Лабиринт Фавна». Увидев пугающую обложку диска, мама разрешила сыну посмотреть фильм только при одном условии.

«Она сказала: "Ты никогда не должен работать с этим человеком". И вот, поди ж ты».

Сам Гильермо дель Торо, присутствовавший на мероприятии, отшутился фразой, что «иногда полезно не слушаться маму». Режиссёр также призвал зрителей чаще ходить в кинотеатры, назвав коллективный просмотр на большом экране лучшим способом пережить историю и побороть одиночество.