Женщины стали реже получать главные роли в кино

Количество женщин, исполнивших главные роли в самых кассовых фильмах 2025 года, снизилось до показателей 2018-го. Согласно исследованию Annenberg Inclusion Initiative, из 100 самых успешных картин года только в 39 случаях центральным персонажем была женщина.

Это значительный спад по сравнению с 2024 годом, когда был установлен исторический рекорд (55 фильмов). Исследователи также отметили проблему эйджизма: лишь в четырёх лентах главную роль сыграла актриса старше 45 лет, тогда как у мужчин в этой возрастной категории насчитывается 30 проектов. При этом в топ-100 не попало ни одного фильма с главной героиней старше 45 лет из числа этнических меньшинств.

Худшими дистрибьюторами с точки зрения гендерного баланса названы Paramount и Warner Bros. — у них женские персонажи возглавляли проекты лишь в 12,5% и 20% случаев соответственно. Лидером стала студия Universal Pictures (54,2%).