Дженнифер Гарнер откусила кусок уха известному актеру

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер во время пресс-конференции Apple TV в Санта-Монике вспомнила, как откусила кусок уха каскадеру Салу Бейкеру на съемках фильма «Королевство» в 2007 году. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

«В последний раз я дралась с Салом в фильме «Королевство». Пит Берг, который тогда был режиссером, сказал ему попытаться сразить меня. У нас не было жесткой хореографии. Он велел мне делать все возможное, чтобы выжить. Я делала все, что он скажет, и в итоге забралась ему на спину. Я укусила его за ухо, и у нас есть фотография, где у него отсутствует кусок уха», — рассказала Гарнер.

Спустя столько лет актеры вновь встретились на съемочной площадке. На этот раз они вместе работали над сериалом «Последнее, что он сказал мне». В одном из эпизодов персонаж, которого играет Бейкер, проникает в дом к героине Гарнер. Та не успевает скрыться, и между ними начинается драка.

В январе Дженнифер Гарнер пожаловалась на последствия расставания с актером Беном Аффлеком в 2015 году. Мать троих детей назвала этот период одним из самых тяжелых в своей жизни. Актриса подчеркнула, что самыми болезненными были внутренние переживания, а не слухи вокруг развода в прессе.

«Развод лишил меня настоящего партнерства и дружбы», — поделилась она.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек были женаты с 2005 по 2018 год. Они расстались в 2015-м, но официально расторгли брак несколькими годами позже. Причиной разрыва стала зависимость актера от алкоголя, а еще его измена с няней Кристиной Узунян. У Гарнер и Аффлека трое общих детей — Вайолет Энн и несовершеннолетние Серафина Роуз и Сэмюэл. Экс-супруги продолжают совместное воспитание детей.