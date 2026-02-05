Полежайкина вырезали из новых «Папиных дочек» из-за денег

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в «Папиных дочках», сообщил, что сцены с его участием вырезали из новых эпизодов сериала. Его слова передает портал «Абзац».

Артист, которого недавно обвиняли в неуплате алиментов и угрозах жизни бывшей жене, возмутился решением продюсеров. По его словам, ему объяснили это финансовым вопросом.

«Мне позвонило руководство канала и сказало: "Михаил, извините, но нам дешевле вас вырезать, чем оставить"», — заявил Казаков журналистам.

В сериале «Папины дочки» Михаил сыграл роль одноклассника и возлюбленного Галины Сергеевны (ее сыграла Лиза Арзамасова). Кроме того, в 2002-2009 годах он снимался в юмористическом киножурнале «Ералаш».

Ранее актер Михаил Казаков прокомментировал объявление его в розыск Федеральной службой судебных приставов. Казаков заявил, что найти его не составляет никакого труда, а о розыске он ничего не слышал.