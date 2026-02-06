Ханде Эрчел ответила на критику своей актерской игры

Ханде Эрчел — не просто одна из наиболее популярных и востребованных актрис Турции, но и одна из тех, кого чаще всего подвергают критике. После того как сериал «Любовь и слёзы» завершился раньше запланированного срока, часть хейтеров стала винить в неудаче проекта именно её. Актриса посетила презентацию бренда «Flormar», где пообщалась с журналистами и лаконично ответила на нападки критиков.

«Вы не можете заставить их замолчать, люди будут говорить», — отметила Ханде.

Фанаты были в восторге от её самообладания. Они считают, что Эрчел наконец научилась игнорировать недоброжелателей. Раньше актриса гораздо острее переживала из‑за негативных высказываниях о своём профессионализме.

В беседе с Анасом Бухашу несколько лет назад артистка откровенно рассказала, что не сможет забыть тех, кто жестоко критиковал её на заре карьеры: