Крис Хемсворт рассказал, чего ждет от новых «Мстителей»

Актёр Крис Хемсворт, известный по роли Тора, заявил, что хотел бы увидеть в «Мстителях: Секретные войны» взаимодействие бога грома и Шторм. Притом речь именно про то, чтобы к роли героини вернулась Холли Берри.

По словам Хемсворта, он постарается сделать всё и как-то повлиять на то, чтобы Берри получила роль Шторм в «Секретных войнах».

Я обязательно позабочусь о том, чтобы Холли снялась в следующем фильме «Мстители».

Релиз «Мстителей: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. В ленте сыграют многие актёры из «Финала», а Роберт Дауни-младший же воплотит роль главного злодея ленты Доктора Дума. А «Секретные войны» выпустят 17 декабря 2027 года.