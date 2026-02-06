Умер Артур Арутюнян, сыгравший наглого безбилетника в фильме «Брат»

Актер Артур Арутюнян, запомнившийся зрителям по роли наглого пассажира без билета в фильме "Брат", умер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на его бывшую жену.

Мужчина ушел из жизни 5 февраля. Ему было 68 лет.

Причиной смерти стал инфаркт.

Артур Арутюнян родился в 1957 году. Окончил Ереванский театральный институт. Карьеру в кино начал в 1990 году.

Арутунян изначально стал известен после роли в фильме "Гений", где сыграли также Александр Абдулов, Иннокентий Смоктуновский и Сергей Проханов.

Позднее он снялся в знаменитой сцене в "Брате". О той роли актер впоследствии сожалел, но отмечал, что такова актерская стезя.

Кроме того, Арутюнян снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".