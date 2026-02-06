Хавьер Бардем и Кейт Хадсон сыграют главные роли в ромкоме  Hello & Paris

Обладатель «Оскара» Хавьер Бардем и двукратный номинант Кейт Хадсон сыграют главные роли в ромкоме Hello & Paris, снятом по мотивам романа Деборы МакКинли «Эта часть была правдой». Это лента в духе «Когда Гарри встретил Салли» и «Неспящих в Сиэтле».

После напряжённой первой встречи в Париже яростный и независимый ландшафтный архитектор и переживающий творческий кризис автор бестселлеров начинают оживлённую трансатлантическую беседу о книгах и рецептах — и вскоре обнаруживают, что нет ничего сложнее, чем быть одному.

Элизабет Чомко выступит сценаристом и режиссёром картины. У неё пока нет даты начала съёмок и даты выхода.