Звезда «Слова пацана» сыграл в альманахе к 8 Марта

Фильм-альманах «Тюльпаны» выйдет в российский прокат 5 марта. Об этом «Газете.Ru» сообщила кинокомпания Bazelevs.

Bazelevs совместно с кинопродакшном Red Pepper Film в партнерстве с Первым каналом выпустит фильм накануне Международного женского дня. Истории проекта будут строиться вокруг праздника 8 Марта. Всего в фильме пять новелл, которые сняли разные режиссеры.

Сюжеты историй пройдут в Калининграде, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Екатеринбурге и Красноярске. Режиссер Юлия Лысова сняла новеллу «Стеклянный потолок», в которой снялись Вячеслав Чепурченко, Юлия Топольницкая, Николай Коляда, а также солистка группы «Artik & Asti» Севиль Велиева.

Юлия Узких работала над эпизодом «Гриша» с Еленой Яковлевой и Алексеем Серебряковым в главной роли. В новелле Владислава Иконникова «Стася идет гулять» сыграли Ярослав Могильников и Александра Бабаскина.

Звезда «Слова пацана» Слава Копейкин принял участие в истории «Женский бизнес». Его партнершей по кадру стала юмористка Варвара Щербакова.

Гоша Куценко, Ирина Медведева, Галина Стаханова, Наталья Гриншпун, Полина Айнутдинова, Екатерина Темнова, Варвара Куприна, Мария Маркова и Виталий Даушев приняли участие в новелле «Цветы для любимых».