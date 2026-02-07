Почему «Оскар» не открыл Холли Берри все двери Голливуда

В 2002 году Холли Берри стала первой афроамериканской актрисой, получившей «Оскар» за лучшую женскую роль. Казалось бы, после такого триумфа карьера должна была пойти в гору. Но, как рассказала сама актриса в интервью The Cut, реальность оказалась совсем другой.

Берри отмечает, что даже после победы голливудские студии и продюсеры продолжали относиться к ней с осторожностью. Главной причиной она называет цвет своей кожи:

«Хотя я безумно гордилась этим, на следующее утро я все еще была чернокожей».

Другими словами, награда не меняла того факта, что в индустрии по-прежнему мало ролей для чернокожих женщин.

Актриса рассказывает, что режиссеры часто не знали, как вписать чернокожих персонажей в сценарии, а продюсеры опасались снимать фильмы, в которых большинство ролей играли бы чернокожие актеры. Считалось, что такие картины плохо продаются за рубежом. Берри подчеркивает, что это не ее проблемы, а системный барьер индустрии, который блокировал карьерный рост даже после глобального признания.

«Бал монстров», за который она получила статуэтку, рассказывал о жизни палача в современной Америке, и Берри сыграла жену казненного заключенного Летицию Масгроув. Роль принесла актрисе заслуженное признание, но, как показывает опыт, награда не открыла двери Голливуда так, как ожидалось.

Ситуация Берри перекликается с мнением других актрис. Например, Аманда Сайфред недавно отметила, что победа на «Оскаре» давно не гарантирует карьерный взлет: