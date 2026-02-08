Ольга Бузова высказалась о своей первой большой роли в кино

Накануне всероссийской премьеры комедии «Равиоли Оли» (16+) ее главная звезда – певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова – встретилась с нижегородскими зрителями на предпоказе. В откровенном разговоре Бузова рассказала, почему согласилась на роль, как проходили необычные пробы и чем кино отличается от всего, что она делала раньше.

Про реальность, пельмени и «химию» на площадке

Фильм «Равиоли Оли» – это романтическая комедия о популярной артистке, которая стремится к личному счастью. Она надеется на брак с Генрихом, партнером из Германии, и по его совету инвестирует все свои сбережения в его бизнес-проект – пельменный завод. Когда выясняется, что ее избранник – мошенник, а деньги исчезли, героине приходится ехать в провинциальный город, чтобы самостоятельно разобраться с последствиями и попытаться вернуть себе финансовую независимость, распродав имущество предприятия.

По словам Бузовой, ключевая особенность картины – ее жизненность. И любовь, и разочарование, и предательство, и взлеты, и падения, и переоценка ценностей – это то, что переживал каждый.

Несмотря на реальную основу, в сюжете есть и вымысел – например, пельменный завод.

«Конечно же, у меня нет пока что пельменного завода в Нижних Теплышках, потому что, как минимум, нет такого города Нижние Теплышки. Но какая проблема его создать? Если я уже пять книг написала, создала несколько шоу и создала сама себя, я думаю, не проблема создать и Нижние Теплышки», – с иронией отметила Бузова.

Особенно сложной задачей для звезды оказались сцены с Владимиром Яглычем, которые снимались в первые дни работы над проектом.

«Это было сложно, я хочу вам сказать, потому что все-таки жизнь и кино – это абсолютно разные две составляющие. Погружаться в романтическую линию моей героини уже на второй съемочный день – у меня коленки тряслись от страха», – поделилась она.

«Только я могла сыграть Бузову»: пробы на саму себя и мечта о кино

Парадоксально, но на главную роль (по сути самой себя) Бузова прошла официальные пробы.

«Выбор продюсеров самый верный, потому что только я могла сыграть Бузову. Более того, я проходила пробы на Ольгу Бузову», – призналась она.

День проб – 5 сентября 2024 года – запомнился Ольге на всю жизнь, потому что в тот же день родила ее лучшая подруга – Мария Погребняк.

Для Ольги Бузовой участие в этом фильме – воплощение давней детской мечты о кино. Она призналась, что всегда хотела стать актрисой, и хотя путь сложился не сразу, сейчас она осознает, насколько важными были все этапы ее карьеры.

Бузова отмечает, что целенаправленно отказывалась от множества предложений о съемках, ожидая по-настоящему стоящий проект, в который сможет вложиться полностью. Для нее было принципиально важно, чтобы ее дебют в большом кино стал осмысленным и значимым событием, которым она сможет гордиться и достойно представит зрителям по всей стране.

«Не играть, а жить»: вызов большого кино

Переход из мира шоу-бизнеса и театра в кино дался Бузовой непросто. Она столкнулась с необходимостью не играть, а проживать роль.

«Я должна знать текст наизусть, но говорить его, будто бы это мои слова. Я должна не играть, а жить и проживать: по-настоящему расстраиваться, по-настоящему мерзнуть, по-настоящему падать, по-настоящему плакать, по-настоящему смеяться, по-настоящему влюбляться», – сообщила актриса.

В завершение вечера певица попросила у аудитории только одного:

«Написать честный отзыв. Вот прям честный, потому что хочется действительно понять – это оно или нет... Понравится ли это людям?»

Создатели картины

Фильм выходит в прокат 5 февраля, но Нижний Новгород увидел его одним из первых.

Режиссером фильма выступил Андрей Никифоров, который также выступил одним из сценаристов вместе с Романом Ивановым, Ольгой Малышевой, Никитой Панковым и Дмитрием Казначеевым. Помимо Ольги Бузовой в фильме снялись Владимир Яглыч, Максим Лагашкин, Марина Федункив и другие. Производством и дистрибуцией занимались кинокомпании «МайВэйСтудия» и «Наше кино» при участии телеканала ТНТ.