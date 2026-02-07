За что французскую актрису Фанни Ардан наградили спецпремией "Золотой маски"

Секретариат Союза театральных деятелей России опубликовал список лауреатов специальной премии "Золотой маски". Она присуждена в двух номинациях: "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" и "За поддержку театрального искусства России".

Всего в списке лауреатов - 14 имен, хорошо знакомых зрителям. В том числе спецпремия будет вручена французской актрисе Фанни Ардан.

Напомним, в 2025 году звезда мирового кино по приглашению Владимира Машкова привезла в Москву свой новый моноспектакль о любви. На Другой сцене театра "Современник" в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес" два вечера подряд французская дива играла "Жажду страсти" по роману Лоранс Плазене.

"Когда меня спрашивают, почему ты едешь в Россию, я теряюсь, что ответить, потому как для меня любовь к русской культуре - это святое, - признавалась Фанни Ардан. - Примерно с пятнадцати лет я начала жить и видеть мир благодаря русской литературе. Приезжая к дедушке с бабушкой на каникулы, просто подряд прочитала всего Достоевского, всего Толстого, всего Чехова. Россия вошла в меня еще в подростковом возрасте через этих великих авторов. И это сформулировало для меня и сформировало во мне то, как я смотрю на мир всю жизнь".

Фанни Ардан родилась 22 марта 1949 года в городе Сомюр в семье кавалерийского офицера. Была младшей из пяти детей. В 1974 году впервые выступила на театральной сцене. За свою кинокарьеру снялась более чем в 60 фильмах. В 1997 году удостоена премии "Сезар" как "Лучшая актриса" за роль в фильме "Вечерний прикид". В 2002 году комедия "8 женщин" Франсуа Озона, в которой Фанни Ардан исполнила одну из главных ролей, была удостоена на Берлинском кинофестивале приза "Серебряный медведь" за актерский ансамбль.

Теперь у Ардан будет и спецпремия российской "Золотой маски".

Как ранее писала "РГ", "Золотой маской" за поддержку театрального искусства отмечены глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди лауреатов в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" - художественный руководитель театра "Эрмитаж" Михаил Левитин, народная артистка РФ Ирина Муравьева, народная артистка СССР Людмила Чурсина, президент Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов...

Полный список лауреатов опубликован на официальном сайте "Золотой маски".

Церемония награждения обладателей спецпремии, по традиции, пройдет в День театра, 27 марта.

Тем временем

Возобновились съемки "Золотого фонда театральных постановок России" - масштабного проекта по созданию видеотеки телеверсий отечественных спектаклей.

С февраля по апрель съемочная группа посетит 17 городов и побывает в 21 театре, где запечатлит такие спектакли, как "Йыван Кырла. Путевка в жизнь" (Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана, Йошкар-Ола), "Жизнь с привилегиями "навечно" (Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми, Сыктывкар), "Хуу инейнiң тöллерi" / "Мелодия коралловых бус" (Хакасский национальный драматический театр им. А. М. Топанова, Абакан)...