Керри Вашингтон и Джеймс Марсден снимутся в триллере «Невинная девушка»

Керри Вашингтон («И повсюду тлеют пожары», «Батальон 6888»), Джеймс Марсден («Трасса 60», «Мир Дикого Запада») и Хлоя Ист («Поколение», «Еретик») сыграют главные роли в фильме «Невинная девушка» (An Innocent Girl). Как сообщает Variety, сценарий психологического триллера написали Майкл Мохан («Вуайеристы») и Марк Гуггенхайм («Стрела», «Карнивал Роу»), в настоящее время его дорабатывает Карли Рэй («Безумцы», «Хранители»). Режиссерское кресло займет Жауме Кольет-Серра («Воздушный маршал», «Ручная кладь»).

Фильм расскажет о молодой и амбициозной женщине, соблазненной влиятельной вашингтонской парой, которая втягивает ее в опасный мир секса, власти и убийств.