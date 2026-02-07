Анна Пересильд заявила о желании поступить в театральный вуз

Актриса Анна Пересильд объявила о планах получить профессиональное актёрское образование. О своём решении она рассказала поклонникам в ходе прямого эфира в социальных сетях.

«Буду учиться на актрису. Я в этом году буду поступать в театральный институт. Пока не знаю точно, в какой, но я буду пробовать в разные: ГИТИС, МХАТ, Щука, Щепка. Буду пробовать вообще везде. Дальше уже как пойдет», — сказала Пересильд.

При этом девушка призналась, что её главная цель — попасть на курс Олега Меньшикова в ГИТИСе.

«Моя мечта — поступить в ГИТИС. Я очень хочу поступить на курс Олега Меньшикова», — добавила актриса.

Ранее совместный трек Вани Дмитриенко с Аней Пересильд «Силуэт» был признан «Самым ожидаемым релизом 2025 года», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».