Актриса Людмила Юлова рассказала о роли в сериале «Трешка»

Показ нового сериала «Трешка», в котором одну из главных ролей играет 16-летняя восходящая звезда кино Людмила Юлова, начался на СТС. «Вечерняя Москва» побеседовала с юной актрисой.

© Вечерняя Москва

Сниматься в кино Людмила начала в 8 лет и сегодня может похвастаться участием в таких картинах, как «Группа крови», «Между нами химия», «Самка Богомола» и других.

В новом сериале ее юная героиня наравне со взрослыми сражается… за свое место в «трешке», то есть в трехкомнатной квартире, отвоевывая его у многочисленных родственников.

Сама юная актриса родилась и живет в Петербурге, но планирует в ближайшем будущем переехать в Москву.

— Людмила, означает ли это, что у вас есть план покорения столицы?

— Да, есть, но пока держу его в секрете. Ведь никто не знает, как могут сложиться обстоятельства, в зависимости от которых и план может меняться.

— Намерены ли вы после окончания школы поступать в театральный вуз?

— Да, в этом году планирую поступать в театральный институт на обучение актерскому мастерству. Больше всего мне нравится ВГИК, посмотрим, исполнится ли моя мечта учиться именно там.

— А как вам удается совмещать учебу в школе и съемки в кино?

— Учителя, конечно, не всегда довольны, что между съемками и школой я выбираю первое. Но моим педагогам осталось потерпеть недолго: через год я попрощаюсь со школой. Вообще мне достаточно легко даются знания, но при этом я не отличница, хотя и могла бы ей быть, просто высокие оценки никогда не были моей целью.

— Съемки в каком фильме оказались для вас самым трудным опытом?

— Для меня очень непростым опытом стало участие в военном фильме «Группа крови». Смены длились больше 12 часов на морозе около Ладожского озера. Именно эти съемки были самыми тяжелыми физически. А вот с партнерами по съемочной площадке мне везло всегда, и во время работы ни с кем не возникало проблем.

— В новом сериале «Трешка» вы играете дочь героини актрисы Юлии Александровой. Сама Юлия воспитывает дочь-подростка. Как вам кажется, это помогает актрисе в воплощении образа ее персонажа?

— Я думаю, безусловно. Впрочем, как и любой жизненный опыт. Юлия — прекрасная мама как в жизни, так и в кадре, и для меня работать с ней — удовольствие.

— А ваши родители имеют какое-то отношение к кино?

— Мои родители абсолютно не связаны с кино, но при этом поддерживают меня во всех начинаниях и очень рады, что я снимаюсь. Такой неожиданный поворот в моей жизни всем понравился.

— На что потратили первый гонорар за съемки, помните?

— Свой самый первый гонорар я получила в 8 лет за работу в массовке и, честно говоря, не могу вспомнить, как им распорядилась. А вот гонорар за первую серьезную роль я потратила достаточно банально — на долгожданный планшет.

— Есть ли у вас увлечения, кроме кино?

— Сейчас обучаюсь вокалу, и мне это очень нравится. Раньше ходила на занятия по фехтованию, думаю, что со временем с удовольствием вернусь к ним. Но все-таки основное мое увлечение — это кино, без него никак. Постоянно смотрю что-то новое, люблю открывать для себя талантливых актеров и режиссеров. Последние несколько лет стараюсь смотреть фильмы на английском: не всегда есть время заниматься им, а это помогает не забывать язык.

— С кем из режиссеров мечтаете поработать?

— Вам еще не приходилось отказываться от ролей в кино?

— Да, такое случалось, но, как правило, по причине занятости и отсутствия времени.

— А скажите, как подруги воспринимают вашу популярность?

— Все мои друзья прекрасно относятся к моей постепенно приходящей популярности. Кстати, многих из них я встретила именно во время съемок, поэтому понимание между нами стопроцентное. И в этом смысле мне очень повезло.

— Поскольку вы снимаетесь с детства, не опасаетесь, что в скором времени может наступить усталость от кино?

— Я сама выбрала эту работу, и каждая минута на съемочной площадке для меня — радость и удовольствие. От кино устать невозможно. Чем больше его — тем лучше!

СЫГРАЛА В ФИЛЬМАХ