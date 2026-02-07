Актриса Людмила Юлова рассказала о роли в сериале «Трешка»

Хотела бы сняться у Крыжовникова и Бертона: актриса Людмила Юлова — о роли в сериале «Трешка», родителях и первом гонораре
Показ нового сериала «Трешка», в котором одну из главных ролей играет 16-летняя восходящая звезда кино Людмила Юлова, начался на СТС. «Вечерняя Москва» побеседовала с юной актрисой.
Сниматься в кино Людмила начала в 8 лет и сегодня может похвастаться участием в таких картинах, как «Группа крови», «Между нами химия», «Самка Богомола» и других.
В новом сериале ее юная героиня наравне со взрослыми сражается… за свое место в «трешке», то есть в трехкомнатной квартире, отвоевывая его у многочисленных родственников.
Сама юная актриса родилась и живет в Петербурге, но планирует в ближайшем будущем переехать в Москву.
— Людмила, означает ли это, что у вас есть план покорения столицы?
— Да, есть, но пока держу его в секрете. Ведь никто не знает, как могут сложиться обстоятельства, в зависимости от которых и план может меняться.
— Намерены ли вы после окончания школы поступать в театральный вуз?
— Да, в этом году планирую поступать в театральный институт на обучение актерскому мастерству. Больше всего мне нравится ВГИК, посмотрим, исполнится ли моя мечта учиться именно там.
— А как вам удается совмещать учебу в школе и съемки в кино?
— Учителя, конечно, не всегда довольны, что между съемками и школой я выбираю первое. Но моим педагогам осталось потерпеть недолго: через год я попрощаюсь со школой. Вообще мне достаточно легко даются знания, но при этом я не отличница, хотя и могла бы ей быть, просто высокие оценки никогда не были моей целью.
— Съемки в каком фильме оказались для вас самым трудным опытом?
— Для меня очень непростым опытом стало участие в военном фильме «Группа крови». Смены длились больше 12 часов на морозе около Ладожского озера. Именно эти съемки были самыми тяжелыми физически. А вот с партнерами по съемочной площадке мне везло всегда, и во время работы ни с кем не возникало проблем.
— В новом сериале «Трешка» вы играете дочь героини актрисы Юлии Александровой. Сама Юлия воспитывает дочь-подростка. Как вам кажется, это помогает актрисе в воплощении образа ее персонажа?
— Я думаю, безусловно. Впрочем, как и любой жизненный опыт. Юлия — прекрасная мама как в жизни, так и в кадре, и для меня работать с ней — удовольствие.
— А ваши родители имеют какое-то отношение к кино?
— Мои родители абсолютно не связаны с кино, но при этом поддерживают меня во всех начинаниях и очень рады, что я снимаюсь. Такой неожиданный поворот в моей жизни всем понравился.
— На что потратили первый гонорар за съемки, помните?
— Свой самый первый гонорар я получила в 8 лет за работу в массовке и, честно говоря, не могу вспомнить, как им распорядилась. А вот гонорар за первую серьезную роль я потратила достаточно банально — на долгожданный планшет.
— Есть ли у вас увлечения, кроме кино?
— Сейчас обучаюсь вокалу, и мне это очень нравится. Раньше ходила на занятия по фехтованию, думаю, что со временем с удовольствием вернусь к ним. Но все-таки основное мое увлечение — это кино, без него никак. Постоянно смотрю что-то новое, люблю открывать для себя талантливых актеров и режиссеров. Последние несколько лет стараюсь смотреть фильмы на английском: не всегда есть время заниматься им, а это помогает не забывать язык.
— С кем из режиссеров мечтаете поработать?
— Я бы очень хотела сняться у Антона Маслова, Сергея Тарамаева, Ильи Ермолова, Дмитрия Дьяченко и Жоры Крыжовникова. Все они очень разные, как и их подходы к работе, и каждый из этих мастеров мне интересен. А еще у меня есть мечта поработать с Тимом Бертоном (Тимоти Уолтер Бертон — американский кинорежиссер, прославился такими фильмами, как «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина», «Битлджус», «Крупная рыба», «Бэтмен», «Уэнсдей» и другие. — прим. «ВМ»), кто знает, может, когда-нибудь получится.
— Вам еще не приходилось отказываться от ролей в кино?
— Да, такое случалось, но, как правило, по причине занятости и отсутствия времени.
— А скажите, как подруги воспринимают вашу популярность?
— Все мои друзья прекрасно относятся к моей постепенно приходящей популярности. Кстати, многих из них я встретила именно во время съемок, поэтому понимание между нами стопроцентное. И в этом смысле мне очень повезло.
— Поскольку вы снимаетесь с детства, не опасаетесь, что в скором времени может наступить усталость от кино?
— Я сама выбрала эту работу, и каждая минута на съемочной площадке для меня — радость и удовольствие. От кино устать невозможно. Чем больше его — тем лучше!
СЫГРАЛА В ФИЛЬМАХ
- Самка богомола (2021): Нина;
- Анна Медиум (2022–2023): Света;
- Группа крови (2025): Вета;
- Между нами химия (2025): Марта.