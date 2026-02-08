Российский актер Сергей Безруков высказался о романтизации сериала «Бригада», в съемках которого принимал участие.

Артист считает, что сага о криминальных 90-х является «историческим», а не художественным проектом. Актер лично пообщался с человеком, который был внутри бандитского мира.

После Безруков понял, что «Бригада» слегка приукрасила реальность. Несмотря на это, подобные сериалы необходимо снимать, чтобы их трагические финалы наталкивали молодежь на выводы.

— Хочешь правду, Сергей? Вы сыграли сказку. Но в эту сказку поверила вся страна. Я, говорит, по поводу ваших героев: я, поскольку, в теме, я знаю, — привел его слова Безруков.

Знакомый артиста отметил, что в сериале актеры «сыграли тех ребят, которыми мы хотели быть». Он сравнил проект со сказкой «про Робин Гудов».

— Там, где были деньги — брат брата убивал. Такого братства не было. Я вам скажу честно и откровенно, этого не было, — рассказал актер в подкасте Dreamcast.

