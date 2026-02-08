«Битва за битвой» принес Андерсону премию гильдии режиссеров США

В ночь на 8 февраля в калифорнийском Беверли-Хиллз прошла 78-я церемония вручения наград гильдии режиссёров Америки (DGA). Обладателем главной награды - за выдающуюся режиссёрскую работу в полнометражном фильме - стал режиссер картины «Битва за битвой» Пол Томас Андерсон.

Для режиссёра это первая победа в данной категории DGA. Ранее на нее претендовали другие работы Андерсона - «Нефть» (2008 год) и «Лакричная пицца» (2022 год).

Награду за лучший полнометражный дебют присудили Чарли Полингеру за фильм «Чума». А в категории драматического сериала победила Аманда Марсалис за эпизод «6:00 P.M.» проекта «Питт». Лучшими режиссёрами комедийного сериала признаны Сет Роген и Эван Голдберг за работу над «Киностудией».

Отметим, что последние пять лет лауреат премии гильдии режиссёров в категории полнометражного кино впоследствии получал и «Оскар» за лучшую режиссуру, что делает награду DGA одним из самых надёжных предсказателей оскаровского успеха.

Ранее «Битва за битвой» стала одним из главных триумфаторов церемонии «Золотой глобус - 2026», получив сразу четыре награды, включая призы за режиссуру и сценарий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».