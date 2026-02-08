Режиссер Богданов рассказал о своем фильме «Красавица»

В прокат выходит фильм Антона Богданова "Красавица" - основанная на реальных событиях история о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года. Режиссер называет свою картину "ламповой", а Славу Копейкина, сыгравшего контуженного солдатика, присланного охранять зверинец, сравнивает с Леонидом Быковым, и действительно - в фильме есть интонация, свойственная советскому кино. Мы встретились с режиссером и поговорили о кино, которое должно быть не только развлечением…

© Российская Газета

Антон, прежде чем взяться за историю блокадного зоопарка, вы знали о ней?

Антон Богданов: Нам в школе много рассказывали о блокаде и, разумеется, я воспитан в том числе на этих историях. Но вот, как ни странно, о том, как жил и уж тем более как спасали обитателей зверинца, я ничего не знал. И я рад, что этот фильм случился еще и по той причине, что об этой истории так мало знают. Даже в самом зоопарке она не так широко освещается, как могла бы. Когда я уже плотно занимался этим проектом, у меня возникла толика печали, что об истории этого уникального места так мало знают. А ведь у него огромная, очень интересная судьба, и она касается не только "роковых 40-х". Конечно, сотрудники зоопарка не забывают о пережитом в войну, и на его территории есть музей, посвященный блокадным будням.

Фото: предоставлено компанией "Вольга"

К сожалению, он не открыт постоянно, в него достаточно сложно попасть.

Антон Богданов: И понятно почему - это всего лишь одна комнатушка, наполненная фотографиями, документами, образцами кормов, утварью, бытовыми вещами того времени. Там можно находиться часами и заслушиваться рассказами хранителей.

В музее есть лошадка-качалка как свидетельство, что сотрудники зоопарка жили здесь вместе со своими детьми. В "Красавице" совсем юные герои играют важную роль и это, конечно, не только потому что "по правде жизни", но и чтобы подключить к происходящему на экране детскую аудиторию?

Антон Богданов: Конечно, очень важно, чтобы фильм посмотрели дети. Я старался сделать фильм и немного назидательным, но главное - трогательным, вызывающим сострадание. Перед съемками я настраивал свою команду: "Ребята, мы должны с вами рассказать не про ужасы блокады, а про семью. Большую семью, у которой просто очень много питомцев, требующих заботы".

Но в картине не обошлось без фантастического вымысла. В каком-то смысле это тоже "приманка" для юных зрителей, которым, в общем-то, скучно смотреть тяжелое кино про блокаду.

Антон Богданов: Фантастического вымысла у нас совсем немного, и он касается только нашей Красавицы. В картине много достоверности - мы большую работу провели с консультантами из Ленинградского зоопарка и Музея блокады. Но все же это камерная, я бы сказал, ламповая история про ленинградский зоопарк в войну. … Вы знаете, я очень люблю сказки, но мне кажется, мы в них заигрались. Не надо бояться показывать детям реальный мир, здесь все дело в интонации. Для меня вообще важен разговор с детьми, подростками - и через экран, и в реальной жизни. Я езжу по стране, встречаюсь с ребятами, в том числе с теми, что попали в исправительные заведения - повелись на "закладки"-тайники или стали дропперами. С девчонками другая проблема: влезают в кредиты, делают пластику и все, теперь самое главное найти богатого парня. Я же стараюсь донести до них, как ценна жизнь, как важно ее прожить правильно и стараться не совершать ошибок, которые так тяжело исправить.

Ваше детство пришлось на 90-е годы, так что, думаю, есть что рассказать…

Антон Богданов: Да. И в том числе о том, что поскольку родители работали на трех работах и у них не было времени на меня с сестрой, я учился на нашем советском кино. Собственно, оно меня и сформировало. Я помню, какое неизгладимое впечатление на меня произвел фильм "Ко мне, Мухтар!". И помню, как взахлеб рыдал, когда семилетним увидел фильм Елены Цыплаковой "Я на тебя уповаю" про детский дом. Сейчас мне 41 год, и боюсь его пересматривать, но он сидит во мне, этот фильм, и я сам готовлюсь к съемкам истории про детдомовцев. Все это я к тому, что я "за" кинематограф, который ребенка делает человеком. И мне кажется, "Красавица" относится к этому кино. И еще я бы сказал, что наш фильм - это своего рода трамплин для более серьезных разговоров с детьми о блокаде. Когда не сразу с головой в полынью ужаса - трупы на саночках, замерзшие троллейбусы, людоеды… Да, об этом нельзя забывать, но также нельзя забывать и о другой стороне жизни блокадного Ленинграда.

Фото: предоставлено компанией "Вольга"

Как раз об этом недавно беседовала с блокадником. Он вспоминал не только о 10 миллионах мин и снарядов, которые Ленинград выпустил за годы войны, не только о проложенной за 18 дней железной дороге протяженностью почти 40 километров. Но и о праздновании в Эрмитаже юбилеев Низами и Алишера Навои. О книгах, которые печатали в Ленинграде, о кукольниках, которые выступали в детских садах. Особая история - парикмахерская на Невском проспекте, которая не закрывалась в блокаду…

Антон Богданов: Не мог миллионный город взять и встать на паузу. В этом и героизм его жителей - что они продолжали делать свое дело. Я всегда был уверен, что Ленинград спас душу России. В школе нам рассказывали, как в вырытых специально траншеях спасали скульптуры Летнего сада, и меня еще тогда поразило, что люди думали о таких вещах. Ну, казалось бы, это же всего лишь скульптуры, прекрасные, да, но скульптуры. Но ленинградцам важно было сохранить наследие. То же самое и с зоопарком. Ведь сотрудники могли тихонечко списать тигра и не жируя, просто на бульончиках продержаться не один месяц. Но никому ведь не пришло это в голову! Наоборот, делалось все, чтобы спасти животных. Поэтому я и говорю о том, что история блокадного Ленинграда - это про спасение человечности внутри себя.

Так что история именно про зоопарк вдвойне символична. Ветеринар Мартын Иванович, герой Виктора Сухорукова, говорит замечательные слова: "Доктор лечит человека, а ветеринар - человечество".

Антон Богданов: Я ее услышал совершенно случайно - ехал в машине, слушал какую-то большую аналитическую программу и вдруг звучит эта фраза. Удивительно, как вовремя она ко мне пришла…

Помню, с каким восторгом Виктор Иванович делился на съемках своими впечатлениями от общения с животными, ему ведь реально довелось и верблюду ногу перевязывать, и кормить тигренка из бутылки-соски. И к слову о влиянии кинематографа: Сухоруков заметил, что "Красавица" - это как продолжение маленького эпизода из киноэпопеи Юрия Озерова "Освобождение", когда советские танки освобождают Европу и вдруг в щель бронированной машины лейтенант видит зоопарк и он тут же забывает о том, что идет война…

Антон Богданов: Я счастлив, что Виктор Иванович Сухоруков согласился сниматься у нас, ведь вначале он отказался. "Ой, у меня такая маленькая роль ветеринара, я уверен, ты меня вырежешь", - говорил он. Конечно, ради Сухорукова я дописал эту роль. И вообще мне хочется сказать спасибо всем актерам, снявшимся в "Красавице", все их пожелания, мне кажется, только улучшили сценарий.

Фото: предоставлено компанией "Вольга"

Опять же, вспоминая съемки и эмоциональный рассказ Юлии Пересильд о "ее" подопечной бегемотихе, о том, что, конечно, это грозное животное, но и беззащитное перед человеком, мне показалось, что у вас на съемочной площадке собрались люди небезразличные, и в том числе к братьям нашим меньшим.

Антон Богданов: Да, оказалось, что у кого-то дома обезьяна, у кого-то удав. Очень много собачников - я сам, оператор Михаил Милашин, Юлия Пересильд, Слава Копейкин, Иван Добронравов. Кстати, Ваня снимался с большой обезьяной, и когда мы их знакомили, она запрыгнула к нему на руки прямо как дочка, и он так и ходил с ней в обнимку, пока снимали сцену. А Юлия Пересильд для меня с самого начала была Евдокией Дашиной, она каким-то удивительным образом умеет передать материнскую заботу через экран. В фильме есть сцена - это исторический факт - когда во время бомбежек Дашина обнимает Красавицу и поет ей песни, чтобы животное не так страдало от невыносимого ужаса. Мне кажется, она получилась очень трогательной.

Один из персонажей фильма, оступившийся и совершивший подлый поступок, умирая, вспоминает колыбельную, которую пела ему мама. Тоже важный, хотя и более скрытый месседж для зрителя, и, опять же, в первую очередь для юного. Как раз до нашего с вами разговора прочла статью в CNN о дискуссии, которая сотрясает западное поколение Z и их родителей из поколения X и бэби-бумеров - молодежь больше не считает, что "кровь гуще воды", и легко рвет контакты с семьей, если считает, что сложились токсичные отношения.

Антон Богданов: Я всегда на встречах с ребятами говорю: не думайте только про себя, не будьте эгоистами. Но мне кажется, во всяком случае хочется надеяться, что у нас этой проблемы нет. Как раз, возможно, наоборот, много инфантильного. Причем это как будто в нас заложено - вот это ожидание, что мама все за тебя сделает. Помните прекрасный советский мультфильм про теленка и его "папаню" волка? Нет, все-таки для нас семейные ценности много значат. Я поэтому и хочу снять фильм про детский дом.

Фото: предоставлено компанией "Вольга"

Вы общаетесь с реальными воспитанниками детских домов?