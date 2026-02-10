«Я не сноб»: актер Плотников вспомнил, как работал дворником

Константин не считает себя особенным. Родившись в простой семье, он не сразу нашел свое призвание. Приходилось трудиться на улице, убирая мусор.

35-летний актер Константин Плотников не сразу пришел в профессию. Раньше он и подумать не мог, что станет известным. Трудился простым дворником. Да и сейчас не стремится к тому, чтобы его узнавали на улицах и в метро. Даже опасается этого.

В эксклюзивном интервью журналу «Атмосфера» звезда сериала «Дети перемен» признался, что опыт работы курьером, уборщиком улиц, рекламщиком позволил ему лучше узнать, чем живет простой народ. Плотников до сих пор с уважением относится к бывшим коллегам, и не стремится возвыситься над ними.

«Определенно я не сноб и, естественно, на всех работах общался с людьми разных социальных статусов и так или иначе наблюдал за всеми. Особенно было любопытно, когда убирал территорию Свято-Троицкой Александро-­Невской лавры. Периодически всплывают в голове забавные диалоги, оригинальная походка... А теперь слежу за народом, катаясь в метро», — откровенничает Константин.

К слову, подземка давно является любимым способом передвижения Плотникова по мегаполису и менять его ни на какой другой он не желает. Он считает, что даже став еще более известным, сумеет мастерски маскироваться среди остальных пассажиров и умудряться ездить неузнанным.