Как сложилась судьба звезды фильма «Тени исчезают в полдень» Бориса Новикова

55 лет назад вышла телевизионная сага «Тени исчезают в полдень», снятая Валерием Усковым и Владимиром Краснопольским. Она сделала звездой гениального комика — Бориса Новикова.

Конечно, Новиков был известен и до того, как снялся в телесериале «Тени исчезают в полдень». Но в этой картине его комедийный дар проявился как-то особенно ярко. Безмерно жаль осознавать, что на самом деле это была лишь одна из граней его великого актерского таланта. Вечно игравший полудурачков, маргиналов и деревенщин, Новиков был, конечно, чеховского масштаба артист. Но при видимой успешности — зрители-то его обожали! — актерскую судьбу Новикова вряд ли можно назвать совершенно счастливой.

…Двери больничного морга скрипнули, пропуская внутрь четырех человек. Двоюродный брат Бориса Новикова, режиссер Игорь Шевцов, пришел на прощание с Борисом Кузьмичем со своим 88-летним отцом, сыном и родным братом. Звенящая пустота морга его потрясла. Рядом с гробом стояла только бледная, потерянная Наташа — Борина жена. Теперь — вдова... А где же все? Игорь Константинович подошел к Наташе, погладил по плечу, обнял. «А гроб-то и нести некому! — подумал он. — Отец не сможет. Шофера, что ли, попросить...». Шофер не отказал. Напоследок Игорь Константинович вгляделся в лицо Бориса — оно было уставшим и, кажется, чуть удивленным. Как же быстро закончилась жизнь...

25 июля 1997 года, когда Бориса не стало, на столбике термометра было больше 26. А в Москве бушевал кинофестиваль. Он был шумным, и на красной дорожке и показах красовались кинодивы в длинных платьях, залы взрывались аплодисментами. Никто и не заметил, что не стало народного артиста РФ Бориса Кузьмича Новикова, любое появление которого на экране вызывало восторг и хохот. «Загремел под фанфары!» — сказал бы он, вспомнив знаменитую фразу своего киногероя и усмехнувшись...

А через три дня после смерти Новикова позвонили из съемочной группы программы Леонида Филатова «Чтобы помнили». Они снимали фильм об Алексее Смирнове и хотели попросить Бориса Кузьмича рассказать о нем. Вдова, услышав просьбу, заплакала. Наталья Антоновна не сразу смогла объяснить, что мужа уже нет.

…Они с Борькой познакомились студентами, поженились в 1948-м. Наташа, сама талантливая актриса, оказалась в тени мужа, но не переживала из-за этого — ее Боречка был достоин славы. А еще про него говорили разное, что, мол, характер у него непростой, но ее все в нем устраивало! И да, Борька выпивал, конечно, но был бесконечно добр.

А еще их связала общая боль — Сережа. Сын. Так похожий на Борю... Он родился слабеньким, но в школе отучился нормально, здоровье позволило, и даже поступил в институт. А в 20 лет личная драма запустила скрывавшийся где-то «механизм беды». Трещинка в Сережиной психике стала разрастаться с неимоверной скоростью, и он заболел, как говорили на Руси, душевной болезнью. Но Борис с Наташей справлялись с этой бедой вместе.

Борис Новиков, будущий советский комик уровня Чаплина и де Фюнеса, если не выше, родился под Рязанью 13 июля 1925 года. В 16 лет Боря записался в народное ополчение, в декабре был отправлен на авиастроительный завод. В интернете можно наткнуться на упоминание, что он получил медаль «За отвагу», но это не так — ее получил его полный тезка из Ставропольского края. Борис же был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», чем справедливо гордился. Ну а после Победы он выкинул фортель — так, по крайней мере, решили родные. А именно — пошел в театральный, поступил в школу-студию Юрия Завадского. В дипломном спектакле «Как закалялась сталь» (1948) Борис сыграл Павку Корчагина.

Членом труппы Театра Моссовета Новиков стал в 1948 году. Прогульщик в «Обиде», шустрый слуга Тишка в «Свадьбе Кречинского», неизменно вызывавший у зрителей хохот, роли в «Чаше радости», «Особом мнении», «Сомове и других» сделали его узнаваемым, но истинной славы артисту пришлось ждать 13 лет. Только в 1961 году режиссер Александр Шапс пригласил его на главную роль — предложил сыграть Василия Теркина. После премьеры растроганный до слез Александр Твардовский обнял Бориса: «Милый вы мой, да вы сыграли Теркина лучше, чем я его написал! Вы — талант, поцелованный Богом!». Это было близко к истине: Теркин был похож на Новикова — острый, легкий, искрометный, ироничный от природы... Обаятельный, яркий, он стал истинным символом русского солдата победителя. Фаина Раневская в это время называла Новикова не иначе как гением. Успех постановки был оглушительным, но после него ролей опять не стало.

Напряжение между Борисом и Юрием Завадским нарастало. Когда выяснилось, что Юрий Александрович не подписал документы на награждение бывшего ученика Ленинской премией, Борис разъярился и почти по-детски обиделся. У Завадского же была своя правда — ни Ростислав Плятт, ни Вера Марецкая, звезды номер один театра, такой награды не имели. Да и многие в коллективе Новикова, особенно после оглушительного успеха его Теркина, откровенно невзлюбили. Артиста после каждого спектакля ждала у служебного входа толпа восторженных поклонников, и это завистников раздражало. Ну а когда Новиков Ленинскую премию не получил, но стал заслуженным артистом РСФСР, на него откровенно ополчились. Характер артиста конфликту всемерно способствовал... Наконец, противостояние достигло апогея.

— Почему вы не даете мне ролей? — налетел как-то Борис Новиков на Юрия Завадского. Тот опешил и побагровел. Говорят, тогда-то все и рухнуло: главреж сначала долго выразительно молчал, а потом раздельно, с вызовом произнес: «А вы кто?». И Борис написал заявление об уходе, и отправился в Театр сатиры, будто нарочно выбрав подмостки рядом... По воспоминаниям вдовы Новикова, «добил» историю взаимоотношений Бориса Кузьмича с прежде любимым театром совершенно гадкий случай: ему подбросили какую-то безделушку, пытаясь обвинить в воровстве. Однако откровенной, но дешевой «подставы» Новиков не испугался и потребовал вызвать милицию для проведения расследования. Инцидент мигом замяли, всем было неловко, но точка невозврата оказалась пройденной.

В Театре сатиры он проработал почти 10 лет. О нем с любовью вспоминала Вера Васильева, немало внимания уделил Новикову в своих мемуарах и Александр Ширвиндт. Но далеко не всем Борис Кузьмич был люб. Валентин Плучек, руководивший театром, не любил выпивающих людей, однако терпел Новикова «за талант», сцепив зубы, тем более что тот постановок никогда не срывал. Одним из главных борцов с новиковским пьянством и его «вседозволенностью» выступила знаменитая Татьяна Пельтцер, позже — звезда «Ленкома». Александр Ширвиндт вспоминал, что именно она была главным обвинителем «злодея» на партсобрании, куда беспартийного Новикова пригласили на «головомойку»: «Она говорила: доколе, нет сил терпеть, он позорит театр». На одной из разборок, когда дали последнее слово «подсудимому», Борис Кузьмич обещал, что больше такого не повторится, но закончил свою речь так: «А вы, Татьяна Ивановна, мне надоели. Вас все боятся, а я скажу прямо: имейте в виду, вас никто не любит, кроме народа».

Александр Анатольевич вряд ли исказил цитату. А если даже и исказил немного, все равно ясно, что после такого выступления оставаться в театре было трудно. И вскоре Борис Кузьмич принял решение уйти. А в решениях своих он был резок и однозначен. Уйти? Хорошо. Но если так, то точка в театральной карьере будет поставлена навсегда. И он ее поставил... «Наташа, не горюй, прорвемся!» — уверял он жену. И с 1972 года, закрыв для себя тему театра навсегда, ушел с головой в кино. Оно к нему благоволило больше...

В дневнике он написал: «Искусство мстительно. Почему я об этом пишу? Да потому что, начиная с Мочалова, наше искусство воспитывало дух человека, все подлое выворачивало наизнанку, а великое возвышало. Ты должен быть выше зрителя в своих мыслях и чувствах. Только тогда ты их, как артист, можешь вести за собою». Так он поддерживал себя сам. И держал голову высоко, как только мог.

Кстати, Новиков был бы прекрасным режиссером. Это видно по всем его ролям. Он сам отлично знал, как играть того или иного героя, и действительно полностью, без остатка растворялся в совершенно разных образах. «Король эпизодов»? По факту — да, но язык не повернется так его назвать, ведь эти «эпизоды» становились в картинах едва ли не главными. Митька Коршунов в «Тихом Доне», например, явно герой не главный, но каким ярким сделал его Новиков! Без него совершенно невозможно представить себе и «Адъютант его превосходительства», и «Трест, который лопнул», и «Белые росы», а уж как любили его пана Специалиста ценители «Кабачка 13 стульев»! Цитаты его персонажей мгновенно уходили в народ. А еще Новиков часто играл в «Фитиле» — легендарном сатирическом киножурнале советской поры, разоблачавшем несовершенства советского общества, чиновников и бюрократов. В итоге Борис Кузьмич сыграл более 150 ролей в кино и еще море мелких эпизодиков, о которых порой забывал и сам.

... Искорка в глазах, хитринка, простота, улыбка, при виде которой ты непроизвольно начинал улыбаться, и его сумасшедшее обаяние сделали его любимцем всех поклонников кино. Его любили даже дети — ведь это его голосом заговорил почтальон Печкин, внешне отдаленно напоминающий самого Новикова, а также Курочкин из мультфильма «Приключения Васи Куролесова» и мужичок из «Волшебного кольца»...

С годами его совершенно измучил диабет. И тут пришли те самые 1990-е, когда киноактерам стало совсем не сладко. В Новикове было много таланта, но еще больше — гордости. Он не мог сказать, что живет фактически в нищете, поскольку лекарства против диабета и траты на уход за сыном съедают фактически все их с женой доходы. Да и кому было жаловаться? Но когда ему предлагали роли, он приходил и играл, как всегда, великолепно. И в конце жизни, фактически перед уходом, блеснул в фильме Геннадия Полоки «Возвращение «Броненосца». Его безымянный герой в картине — старый одессит, как потом выясняется, месяц назад похоронивший жену.

А последнюю свою роль артист сыграл в картине «Транзит для дьявола». Она вышла в 1999 году. Озвучил роль Юрий Саранцев…

Леонид Филатов актер, режиссер и телеведущий:

— В нашем кино очень много любимых народом артистов. Но были и есть актеры, которые являют собой как бы некий код, некую модель национального русского характера. Таким был актер Борис Кузьмич Новиков.

Вместо эпилога

Надежда Климович (Новикова) пережила супруга на 11 лет. До последних своих дней она вспоминала его как свет и тепло своей жизни... После смерти родителей Сереже Новикову, большому ребенку, своего рода «человеку дождя» — по аналогии с известным фильмом, — досталось: на элитную недвижимость его родителей в знаменитой высотке на Котельнической набережной устроили настоящую охоту... Сережи нет уже несколько лет.

Могила же его отца находится на Даниловском кладбище: на памятнике, поставленном на собранные народом по призыву «Комсомолки» деньги, Борис Кузьмич, как всегда, улыбается.

