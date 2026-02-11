Прилучный раскрыл, чему научился в работе над новым фильмом

Актёр Павел Прилучный поделился, что ему пришлось освоить новые навыки для работы над фэнтези‑фильмом Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане». Его слова приводит портал aif.ru.

«Во время съёмок сказки я учился терпению. Мой герой — человек монументальный, а я сам по себе очень импульсивный. <…> Он такой медленный и очень важный, с энергетикой, заполняющей всё пространство — хотелось сделать именно такого государя», — рассказал актёр.

Сюжет выстраивается вокруг царя Салтана (в исполнении Прилучного), который влюбляется и берёт в жёны деревенскую девушку Аннушку, которую сыграла Лиза Моряк. Герою приходится столкнуться с коварством со стороны мачехи и двух сестёр своей избранницы. Поверив фальшивому документу, подброшенному недоброжелателями, он отдаёт приказ поместить Аннушку вместе с их сыном Гвидоном в дубовую бочку и сбросить в море.

Ранее актриса Ольга Тумайкина рассказала, что у Павла Прилучного характер сибиряка.