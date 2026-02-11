Богомолов попросил снять его с поста ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. "Дорогие друзья, я попросил Министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения", — написал Богомолов в своем Telegram-канале. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что режиссер подал в отставку, так как не мог совмещать руководящие должности в двух театрах. С 2019 года Богомолов является художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Кинокритик Александр Шпагин рассказал "Газете.Ru", что Богомолов не справился с волной негатива, а его назначение изначально было ошибкой. "Варяги всегда раздражают. Надо брать своих. Вот Золотовицкий вышел из своих — школы-студии МХАТ. Так обычно всегда и бывает. Просто не нужно призывать каких-то звезд... Конечно, взять Богомолова — это было неправильное решение. Каким бы он хорошим или плохим ни был. Он просто чужой — и все", — заявил кинокритик. По мнению критика, Богомолов попросил об отставке из-за негативной реакции со стороны выпускников Школы-студии МХАТ и других медийных личностей. "Любой бы ушел на его месте. Понял, что у него там ничего не получится или будет получаться плохо. Зачем ему это нужно?" — поделился Шпагин. 23 января Любимова рассказала, что режиссер назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ после смерти заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого. Богомолов после своего назначения заявил в беседе с ТАСС, что намерен намерен развивать традиции русского психологического театра. "Школа-студия — великая институция. Основа основ. Вместе с большой командой Школы нам предстоит работать и развивать традиции русского психологического театра. И в этом я вижу главную цель. Воспитание профессионалов — глубоких, умных, всесторонне развитых актеров, менеджеров, художников, способных ответить на самые сложные вызовы современности, ответственных перед обществом и великими предшественниками", — отметил он. Реакция на назначение Назначение Богомолова вызвало шквал негатива среди выпускников Школы-студии МХАТ. Против высказались Юлия Меньшова, Марьяна Спивак, Антон Шагин, Варвара Шмыкова и другие российские актеры, которые опубликовали открытое письмо к министру культуры с просьбой пересмотреть это решение. В нем говорилось, что в школе-студии ректора исторически выбирали "всем мхатовским сообществом" с опорой на преемственность, в связи с чем решение Минкульта "категорически нарушает" эти традиции. "Основа преемственности прежде всего заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра, заложенных основоположниками... Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии МХАТ", — отмечалось в письме. Авторы обращения отметили, что предыдущие руководители школы-студии, в числе которых Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий, были "корневыми мхатовцами", которые создавали "особенное духовное пространство", до сих пор являющееся "домом единой мхатовской семьи". Она также выразили надежду, что Любимова рассмотрит на должность ректора кандидатуры, "чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны" со Школой-студией МХАТ и не противоречат этическим принципам ее основателей. Кто поддержал режиссера Были и те, кто поддержал назначение Богомолова. Ректор ГИТИС Григорий Заславский назвал режиссера "коренным мхатовцем", подчеркнув, что руководителями школы-студии в разное время были не только ее выпускники. "В этом вопросе должна быть учтена в том числе театральная практика. В этом контексте Константин Богомолов может быть назван коренным мхатовским человеком: он ставил спектакли и в Театре Олега Табакова, и в МХТ имени А. П. Чехова. Некоторые из этих постановок до сих пор идут - и идут успешно. Я подсчитал, что из неполных 83 лет истории Школы-студии МХАТ 51 год ею руководили не ее выпускники. И до сих пор это никого не смущало", — отметил Заславский. В поддержку Богомолова также высказалась и актриса Софья Эрнст, закончившая МХАТ в 2018 году. Она упомянула, что в школе-студии нет режиссерского факультета, в связи с чем Богомолов поступил в ГИТИС. При этом Эрнст добавила, что "странно на этом основании отрицать в нем носителя "принципов русского психологического театра". Актриса также вспомнила, что режиссер ставил постановки в "Табакерке" и в МХТ им. Чехова. "Он впитывал традицию не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале, что для режиссера более значимо", — написала она, подчеркнув, что важнее заниматься не консервированием традиций, а их развитием и интеграцией в современность. Реакция Богомолова Сам Богомолов отреагировал на публикацию актрисы, репостнув ее к себе на страницу в Instagram, но не сопроводив какими-либо комментариями. Позже, реагируя на открытое письмо выпускников школы-студии в беседе с "Известиями", режиссер заявил, что он "не любитель эпистолярного жанра". "Рассуждения о "своих" и "чужих" кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми. Вся русская театральная школа выросла из Станиславского. Мой мастер Андрей Александрович Гончаров, у которого я учился в ГИТИСе, напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал нас в методе русского психологического театра. Все эти разговоры — пустое переливание из пустого в порожнее. Они превращают Школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить "чужим". Это абсурд. По такой логике вообще ни один театр не имел бы права приглашать нового художественного руководителя", - пояснил Богомолов. В Минкульте также заявили, что режиссер отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для должности ректора Школы-студии МХАТ. Там также рассказали, что Богомолов останется и. о. ректора до выборов. 6 февраля ТАСС сообщало, что их дата пока не определена.