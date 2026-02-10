Звезда «Все везде и сразу» получит свою звезду на Аллее славы в Голливуде

Зарубежные СМИ объявили, что звезда фильмов «Всё везде и сразу», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и других лент наконец-то получит собственную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Церемония открытия звезды состоится 18 февраля. Судя по всему, всё пройдёт по стандартной процедуре: актриса придёт на Аллею славы, откроет звезду, а поддержать её придут коллеги и друзья.

Из самых заметных будущих ролей Мишель — её появление в «Аватаре 4» и «Аватаре 5» в роли женщины народа на'ви. Какую конкретно роль приготовил Джеймс Кэмерон для Йео, пока сказать трудно. Хотя изначально предположения были, но режиссёр их отверг.