Скончалась известная актриса, сыгравшая в фильме «Майские звезды»

В Праге на 87-м году жизни скончалась знаменитая чешская актриса Яна Брейхова. О её уходе сообщила дочь, актриса Тереза Бродска, отметившая, что в последние годы её мать боролась с тяжёлой болезнью.

Яна Брейхова оставила ярчайший след в кинематографе, снявшись более чем в ста фильмах. Для зрителей в СССР и России она навсегда осталась звездой лирической военной драмы Станислава Ростоцкого «Майские звёзды». Её дуэт с Вячеславом Тихоновым стал эталоном искренности и тонкой актёрской игры, завоевав любовь миллионов.

Помимо этой знаковой роли, в её фильмографии — работы в картинах, вошедших в золотой фонд чешского и европейского кино: «Барон Мюнхгаузен», «Мораль пани Дульской», «Красавица и чудовище». Её талант и многолетнее служение искусству были отмечены высшими государственными и профессиональными наградами.

В 2004 году актриса получила медаль «За заслуги», а в 2010 году удостоилась премии «Чешский лев» за выдающийся вклад в мировой кинематограф.