Владимир Сычев опять пытается спасти сериал

Владимир Сычев снова играет жулика. Хитрого, но доброго и местами даже обаятельного. Можно сказать, что актер в очередной раз получил роль, которая позволяет ему войти в свой коронный образ. И получается у Сычева совсем неплохо, хотя на общем качестве продукции это не сильно отражается.

© Московский Комсомолец

В сериале «Госзащита» герой Владимира Сычева попадается на крупном мошенничестве, заключает сделку со следствием и получает возможность начать новую жизнь. Переезд в Благовещенск, новая семья, состоящая помимо родной дочери (Елизавета Бугулова) из эффектной дамы в звании майора (Зоя Бербер) и недотепы капитана (Денис Власенко). Предавшего криминальный мир жулика, конечно, ищут жаждущие мести злодеи, поэтому ценному свидетелю лучше не делать лишних телодвижений, но по характеру он тот самый волк, которого, сколько ни корми, но он все в лес смотрит.

Если есть желание окунуться в настоящее веселье в рамках программы по защите свидетелей, то нужно посмотреть фильм Люка Бессона «Малавита», где Роберт Де Ниро в образе скрывающегося мафиози и Мишель Пфайффер в роли его жены вместе с детьми и овчаркой устраивают серьезное движение во французской глуши. Сравнивать, как получилось у них и как у нас, — занятие бесполезное: у каждого продукта свой бюджет и своя публика. Но, признавая все заслуги мистера Де Ниро, нельзя не отметить, что главную роль в «Госзащите» тоже играет удивительный актер.

В фильмографии Владимира Сычева со времен «Ералаша» уже полторы сотни проектов, и в большинстве из них он превращается в персонажа, который почти всегда вписывается в определение «наш человек». То есть плутовство его героев неизменно сочетается с великодушием, способность решить проблему они могут в том числе и весьма экстравагантным образом, в общем, им можно доверять самое ценное, но при этом держать ухо востро.

У Дениса Власенко, коллеги Сычева по «Госзащите», несмотря на молодость, в портфолио есть император, и будущий священник, и сексолог, и много кто еще. Сычева тоже переодевают в разные наряды, а во времена культа сказок хитрая улыбка актера пригодилась во многих проектах этого жанра. Однако создается ощущение, будто продюсерам гораздо спокойнее, когда Владимир играет в «Ресторане по понятиям», «Бедном олигархе» и других подобных проектах, ради которых его можно не звать на пробы, а сразу писать роль специально для Сычева.

Весьма вероятно, что актерское счастье у представителей этой профессии бывает разным. Но в случае с Сычевым зрители могут не волноваться — актер их не подведет. И даже если шедевры в условиях поточного производства контента артистам предлагают нечасто, не нужно забывать, что в сознании публики Владимир ассоциируется прежде всего с комедиями, то есть жанром сложным, а в наших условиях еще и проблемным.

Создатели «Госзащиты», видимо, решили снять среднестатистическую смешилку, но позвали неплохих актеров и заставили их побегать. Возможно, актерский талант не ограничивается способностью хорошо переносить кардионагрузки, но Сычев, тем не менее, в отличном тонусе. И там, где сценаристы явно поленились, он вполне способен прикрыть дефицит авторского вдохновения. Вот бы этим еще не так часто пользовались.