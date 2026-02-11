Ольга Тумайкина рассказала о работе с выдающимися актерами

Народная артистка России Ольга Тумайкина рассказала о своем профессиональном пути и опыте работы с другими актерами. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

Тумайкина поделилась, что ее коллегами в различных проектах были Виктор Сухоруков, Олег Меньшиков, Инна Чурикова, Екатерина Васильева и многие другие артисты. Актриса отметила, что воспринимает такую совместную работу и накопленный опыт общения как личное богатство.

«Мне везло. Мне очень везет до сих пор, потому что мое партнерство может похвастать таким количеством прекрасных актеров и актрис. Это мое наследие внутреннее, мой внутренний багаж, мое богатство», — сказала артистка.

По словам Тумайкиной, такой творческий опыт сформировал ее отношение к собственной профессии. Благодаря ему актриса чувствует удовлетворение от пути, который она преодолела.

12 февраля 2026 года состоится премьера экранизации «Сказки о царе Салтане», режиссером которой стал Сарик Андреасян. Ольга Тумайкина снялась в фильме вместе с Павлом Прилучным, Лизой Моряк, Алексеем Онеженым, Алисой Кот, Владимиром Сычевым, Антоном Богдановым и другими.