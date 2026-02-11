Звезда The Last of Us Эшли Джонсон посочувствовала фанатам сериала

Издание The Direct взяло интервью у звезды озвучки видеоигровой серии The Last of Us Эшли Джонсон. Она прокомментировала критику сериала «Одни из нас».

Артистка заявила, что у обоих частей игры очень большая фан-база, из-за чего экранизация может понравиться далеко не всем. Джонсон понимает поклонников и не осуждает критику проекта HBO.

Мне кажется, что люди действительно любят The Last of Us, у этой игры очень преданные поклонники. Иногда эта страсть приносит огромное удовольствие, а иногда — нет. Но знаете, я понимаю это. Понимаю, каково это — так сильно любить что-то и хотеть, чтобы это представили именно так, как хочешь это видеть.

Второй сезон сериала «Одни из нас» вышел в 2025 году. Продолжение хвалили критики, но разгромили зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 92% свежести от обозревателей и только 37% от зрителей.