Умер звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по сериалу «Бухта Доусона», умер в возрасте 48 лет. Об этом в среду, 11 февраля, сообщило Variety со ссылкой на заявление семьи артиста.

— Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался сегодня утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством. Нам еще многое предстоит рассказать о его пожеланиях, любви к человечеству и святости времени. Эти дни настанут. А пока мы просим о мире и об уединении, пока мы скорбим по нашему любимому мужу, отцу, сыну, брату и другу, — говорится в сообщении.

В 2023 году актеру диагностировали рак толстой кишки, в 2024 году он сообщил о своем диагнозе поклонникам.

Джеймс Ван Дер Бик родился 8 марта в 1977 году в США. Он снимался в различных фильмах и сериалах, включая проекты «Дурнушка», «Мыслить как преступник», «Как я встретил вашу маму», «Холм одного дерева» и «Медиум».